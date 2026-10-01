Guadi Galego vuelve a "casa" con dos conciertos íntimos en la sala Riquela

Guadi Galego presentará en Santiago el espectáculo 'Oníricos e outros delirios' los días 3 y 4 de diciembre en la sala Riquela Carlos Abal

Guadi Galego volverá a actuar en Santiago los próximos 3 y 4 de diciembre, dos fechas en las que la cantante gallega se alejará de los grandes escenarios para recuperar un formato más cercano al público. La sala Riquela será una de las dos paradas de 'Oníricos e outros delirios', una propuesta que también pasará por la sala Auriense de Ourense los días 13 y 14 de noviembre.

La elección de Compostela no es casual. La propia artista considera Santiago "parte da súa casa" y ha escogido la ciudad para desarrollar, junto con Ourense, una experiencia pensada para reducir la distancia entre músicos y público y recuperar el directo como un espacio de encuentro.

Durante los dos conciertos, Guadi Galego actuará en formato trío junto a Vic Moliner e Iago Carro. El repertorio combinará canciones de 'Pélago. Contos oníricos', su último trabajo, con algunos de sus temas más conocidos y composiciones que la cantante todavía no ha interpretado en directo.

La propuesta llegará a Compostela después de las dos actuaciones previstas en la sala Auriense de Ourense los días 13 y 14 de noviembre

El formato también permitirá acercarse de otra manera a las canciones. Guadi se pondrá al piano, mientras que Vic Moliner se encargará del bajo y los sintetizadores e Iago Carro de la batería. La intención es mostrar los temas desde una formación más reducida y recuperar parte de su origen compositivo.

La propuesta nace, según explica la artista, de su interés por reivindicar la música en directo frente a la rapidez con la que actualmente se consumen contenidos musicales. Frente a los grandes montajes, 'Oníricos e outros delirios' apuesta por salas pequeñas, pocos músicos y público más cerca del escenario.

Será, además, el regreso de Guadi Galego a una sala compostelana después del concierto de fin de gira que ofreció el pasado año en la sala Capitol. En esta ocasión, el encuentro será más reducido y estará centrado precisamente en esa proximidad que la cantante busca recuperar.

Las entradas para los conciertos de Santiago saldrán a la venta este viernes 2 de octubre a las 12.00 horas a través de Enterticket.