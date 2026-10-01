La CIG exige al Concello de Santiago que rescinda el contrato del SAF y asuma directamente el servicio

La CIG reclama medidas ante los retrasos en el pago de las nóminas de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Santiago

La CIG ha exigido al Ayuntamiento de Santiago que rescinda inmediatamente el contrato con la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y que asuma directamente el servicio.

Así, tal y como recogen en un comunicado, el sindicato ha avanzado que pondrá en conocimiento de la Autoridad Laboral la situación de impago de los salarios del mes de septiembre de las trabajadoras del SAF, para que sancione a la empresa por incumplimientos graves en materia laboral.

Raxoi niega que el Concello sea responsable del impago de las nóminas del SAF y apunta a la empresa Más información

La central sindical trasladará la situación que padecen al Ayuntamiento para que sancione y rescinda este contrato, haciéndose cargo directamente del servicio, y a la FEGAMP para que no puedan optar a concursos de la administración pública.

"No es solo no cobrar la nómina de la paga extra de julio y la nómina de septiembre, sino que este personal tiene que adelantar dinero para poder pagar el combustible. Dinero que no tienen y que está derivando en una situación de extrema necesidad entre las trabajadoras, porque no podrán hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca de su vivienda", demandan.