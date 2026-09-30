Vueling refuerza su oferta en Santiago con 720.000 asientos este invierno, un 27% más

Vueling contará este invierno con más de 90.000 plazas en sus tres conexiones internacionales desde Santiago

La aerolínea Vueling ha programado para este invierno 720.000 asientos desde el aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro, reforzando su operativa con 155.000 plazas adicionales respecto al año pasado, un 27% más.

Según ha informado la empresa en un comunicado, la programación de invierno contará con 13 rutas desde Santiago de Compostela, 3 de ellas internacionales a Londres-Gatwick, París-Orly y Zurich, que dispondrán de más de 90.000 plazas, un 4 % más que el año pasado.

Además, Vueling conectará con 10 destinos nacionales desde Santiago a Tenerife-Norte, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Bilbao, que suman más de 630.000 plazas, un 31,5 % más.

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Entre las principales novedades, Vueling destaca la recuperación de la ruta entre Santiago de Compostela y Valencia, disponible desde el 15 de septiembre con tres frecuencias semanales y 31.000 asientos este invierno.

Datos generales

En total, Vueling ha programado 15 millones de asientos para la temporada de invierno, de los que 7,2 millones son en conexiones domésticas en España, 250.000 más que la temporada de invierno anterior, informa en un comunicado este miércoles.

Las conexiones entre España y Francia suman cerca de dos millones de asientos, un 4% más, mientras que las que unen España e Italia, 1,6 millones de asientos, un 16% más.

La compañía ha explicado que esta programación "está alineada con Rumbo 2035, la ambición de la compañía para los próximos años".

Barcelona se mantendrá como principal aeropuerto de la compañía, con 10 millones de asientos, de los que 5,4 millones son a los 90 destinos extranjeros programados.

Entre las novedades de la campaña está la recuperación de la ruta entre Barcelona y Madrid, con más de 80.000 asientos programados a partir del 5 de octubre.