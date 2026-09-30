Santiago reclama a la Xunta que lidere la coordinación para mejorar las conexiones aéreas

Míriam Louzao participó este miércoles en la cuarta reunión del grupo de trabajo ‘Conectividad Aérea de Galicia’ junto a representantes de la Xunta, Aena y los ayuntamientos de A Coruña y Vigo Concello de Santiago

La Xunta y Aena han destacado los avances logrados durante el último año en materia de conectividad aérea de Galicia, mientras los ayuntamientos --A Coruña, Santiago y Vigo-- han reclamado una mayor coordinación y han planteado distintas fórmulas de financiación para impulsar nuevas rutas.

Así lo han señalado este miércoles, en declaraciones a los medios, los representantes de las diferentes administraciones e instituciones tras participar en la cuarta reunión del grupo de trabajo 'Conectividad Aérea de Galicia', que se constituyó el 5 de noviembre del pasado año.

De esta forma, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha detallado que, tras un año de trabajo, han "conseguido algunos vuelos", como en el caso del aeropuerto de Santiago, y ha expresado su confianza en que "próximamente" ocurra lo mismo en A Coruña y Vigo.

Calvo también ha destacado como "un paso importante" la reducción de que cada administración "fuese por su lado" y empezasen a trabajar "todas juntas" y ha recordado que se trata de un trabajo "a medio y largo plazo".

Vueling refuerza su oferta en Santiago con 720.000 asientos este invierno, un 27% más Más información

"Por lo tanto, seguir confiando en este trabajo y expresar el compromiso de la Xunta con la consecución de los vuelos", ha señalado, al tiempo que ha destacado las recientes captaciones de vuelos en Santiago y los "próximos" destinos de A Coruña y ha incidido en que espera que Vigo tenga nuevas conexiones "en el futuro".

"100 casos de negocio"

Por su parte, el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, ha avanzado que durante el último año la compañía ha elaborado "100 casos de negocio" que fueron presentados a las compañías aéreas y también ha destacado que, en ese período, se consiguieron "algunos resultados que normalmente no son fáciles".

"Por parte de Aena hemos elaborado el orden de 100 casos de negocio que presentamos a la compañías aéreas y hemos conseguido algunos resultados que, normalmente, no son fáciles", ha asegurado.

Así lo ha señalado tras participar en la reunión, de la que ha destacado que el "tono y el espíritu de colaboración es ejemplar". Biosca ha explicado que el grupo de trabajo trata de "adaptar" los diferentes modelos y analizar cuál es el más adecuado en cada aeropuerto. Para ello, ha indicado que se exploran las distintas opciones que permitan "ofrecer algo atractivo" a las compañías aéreas.

Santiago atrae a dez axencias francesas para impulsar o turismo de congresos e incentivos Más información

Mayor coordinación y financiación

Asimismo, los representantes de los tres ayuntamientos han destacado la necesidad de seguir trabajando con el fin de mejorar la conectividad y han mostrado sus distintas posiciones sobre el modelo de coordinación y de financiación.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, ha insistido en que la Xunta tiene que "tomar las riendas" y coordinar el sistema aeroportuario gallego. De esta forma, ha instado al Ejecutivo gallego a aumentar la cantidad destinada a la promoción de cada aeropuerto, que actualmente está limitada a 200.000 euros anuales, y ha señalado que en otros puntos del Estado la inversión de los gobiernos autonómicos “es mayor”.

Louzao ha destacado que el Ayuntamiento de Santiago "sigue trabajando" en materia de promoción aeroportuaria y ha defendido que los resultados "son óptimos", ya que este verano el aeropuerto alcanzó conexión con tres continentes. "De la reunión salimos sin muchas novedades. Estamos más o menos en el mismo punto y nosotros seguimos tendiendo la mano para esa colaboración entre los tres ayuntamientos, pero entendemos que la Xunta tiene que coordinar", ha zanjado.