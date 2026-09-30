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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago presenta o novo curso da Escola de Segunda Oportunidade para persoas adultas sen titulación

O programa comezará o 19 de outubro e ofrecerá formación para preparar as probas de Competencias Clave e do Graduado en ESO

Adriana Quesada
Adriana Quesada
30/09/2026 16:30
A Escola de Segunda Oportunidade desenvolverá as súas clases no edificio CABES de Salgueiriños entre outubro e xuño
A Escola de Segunda Oportunidade desenvolverá as súas clases no edificio CABES de Salgueiriños entre outubro e xuño
Concello de Santiago
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Hoxe ven de presentarse o novo curso da Escola de Segunda Oportunidade, dirixida a persoas adultas empadroadas en Santiago que se atopen en risco de exclusión social, persoas desempregadas que queiran retornar ao sistema educativo para preparar esas probas; ou a mozos e mozas que abandonaran o sistema educativo sen obter ningún tipo de titulación. 

A actividade comezará o 19 de outubro, ata principios de xuño cando están previstas as probas de Competencias Clave e Graduado en ESO da Xunta de Galicia. As clases terán lugar no edificio CABES de Salgueiriños. Serán os luns, martes, mércores e venres, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

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Na presentación do curso, que tivo lugar no Pazo de Raxoi, participou a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas. Ademais, estivo acompañada pola coordinadora do programa, Elena González; o coordinador do equipo docente, Antón Porteiro; e o presidente de Compostela Solidaria, Luis Rivero de Aguilar

Á rolda tamén asistiron os profesores Vicente Moreno, profesor de Física, Jaime Romero, catedrático de Química da USC: Avelino Gallardo, controlador aéreo e profesor de inglés; e Merche Espiño, exprofesora do IES Eduardo Pondal que se encargará da docencia de galego e castelán. 

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