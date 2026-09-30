Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acolle a exposición de Aldeas Infantiles que reivindica o dereito dos irmáns en acollemento a medrar xuntos

‘Xuntos porque somos irmáns’ reúne 33 fotografías na Alameda para visibilizar a realidade dos nenos e nenas separados dos seus pais e tamén dos seus irmáns

Redacción Santiago
30/09/2026 18:00
A exposición poderá visitarse ata o 15 de outubro no Paseo Central da Alameda de Santiago
A exposición poderá visitarse ata o 15 de outubro no Paseo Central da Alameda de Santiago
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Paseo Central da Alameda acolle a exposición “Xuntos porque somos irmáns”, impulsada por Aldeas Infantiles SOS co apoio do Concello de Santiago. A mostra foi inaugurada pola tenenta de alcaldesa e concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o director do Programa de Acollemento en Familia Extensa de Aldeas Infantiles SOS en Galicia, Antonio Chenlo. Ao acto tamén asistiu a concelleira de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro.

A exposición “Xuntos porque somos irmáns” rende homenaxe a todos os nenos e nenas que medran separados dos seus pais e nais e que, ademais, se enfrontan á separación dos seus irmáns e irmás. A mostra culmina en Santiago o seu terceiro ano de itinerancia por varias cidades de España, e poderáse ver ata o 15 de outubro no Paseo Central da Alameda. Con esta exposición, Aldeas Infantiles espera darlle visibilidade a esta realidade e reclamar o dereito destes nenos e nenas a medrar xuntos e a compartir a súa infancia.

recepcion Club de Debate ames

O Club de Debate Alingua abre a inscrición na busca do alumnado máis hábil coas palabras

Más información

A exposición reúne 33 fotografías de irmáns e irmás de distintos países do mundo como Indonesia, México, Togo, Siria, Marrocos ou Ucraína, moitas delas do fotógrafo Iván Hidalgo.

Aldeas Infantiles SOS leva máis de 50 anos en España e máis de 70 anos no mundo apoiando as familias que atravesan dificultades para mantérense unidas, e cando a separación entre pais e fillos é inevitable, proporcinando unha contorna segura para nenos, nenas e adolescentes. En 2025, a organización atendeu a 20.900 nenos e nenas e a 4.763 familias en España a través dos seus programas de coidado alternativo, fortalecemento familiar e apoio á mocidade. En concreto acompañou a 1.430 nenos, nenas e adolescentes que perderon o coidado parental, promovendo que os irmáns poidan medrar xuntos. En Galicia atendeu a un total de 534 nenos e nenas, e a 367 familias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen de archivo de Alfonso Basterra

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas vota en contra del permiso para Alfonso Basterra
EFE
A exposición poderá visitarse ata o 15 de outubro no Paseo Central da Alameda de Santiago

Santiago acolle a exposición de Aldeas Infantiles que reivindica o dereito dos irmáns en acollemento a medrar xuntos
redacción santiago
A función de ‘tÁ’ será este domingo, 4 de outubro, ás 18.00 horas na sala Ángel do Auditorio de Galicia

A danza e o teatro infantil chegan ao Auditorio de Galicia con ‘tÁ’ este domingo
Adriana Quesada
Museo

Santiago celebrará unha noite solidaria para apoiar a investigación contra o cancro
redacción santiago