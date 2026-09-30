Santiago acolle a exposición de Aldeas Infantiles que reivindica o dereito dos irmáns en acollemento a medrar xuntos
‘Xuntos porque somos irmáns’ reúne 33 fotografías na Alameda para visibilizar a realidade dos nenos e nenas separados dos seus pais e tamén dos seus irmáns
O Paseo Central da Alameda acolle a exposición “Xuntos porque somos irmáns”, impulsada por Aldeas Infantiles SOS co apoio do Concello de Santiago. A mostra foi inaugurada pola tenenta de alcaldesa e concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o director do Programa de Acollemento en Familia Extensa de Aldeas Infantiles SOS en Galicia, Antonio Chenlo. Ao acto tamén asistiu a concelleira de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro.
A exposición “Xuntos porque somos irmáns” rende homenaxe a todos os nenos e nenas que medran separados dos seus pais e nais e que, ademais, se enfrontan á separación dos seus irmáns e irmás. A mostra culmina en Santiago o seu terceiro ano de itinerancia por varias cidades de España, e poderáse ver ata o 15 de outubro no Paseo Central da Alameda. Con esta exposición, Aldeas Infantiles espera darlle visibilidade a esta realidade e reclamar o dereito destes nenos e nenas a medrar xuntos e a compartir a súa infancia.
A exposición reúne 33 fotografías de irmáns e irmás de distintos países do mundo como Indonesia, México, Togo, Siria, Marrocos ou Ucraína, moitas delas do fotógrafo Iván Hidalgo.
Aldeas Infantiles SOS leva máis de 50 anos en España e máis de 70 anos no mundo apoiando as familias que atravesan dificultades para mantérense unidas, e cando a separación entre pais e fillos é inevitable, proporcinando unha contorna segura para nenos, nenas e adolescentes. En 2025, a organización atendeu a 20.900 nenos e nenas e a 4.763 familias en España a través dos seus programas de coidado alternativo, fortalecemento familiar e apoio á mocidade. En concreto acompañou a 1.430 nenos, nenas e adolescentes que perderon o coidado parental, promovendo que os irmáns poidan medrar xuntos. En Galicia atendeu a un total de 534 nenos e nenas, e a 367 familias.