A Maker Faire Galicia reúne en Santiago talento galego en catro tecnoloxías estratéxicas
A Xornada da Industria, o 9 de outubro na Casa das Máquinas, estará centrada na neurotecnoloxía, a biotecnoloxía, a intelixencia artificial e a computación cuántica
A Maker Faire Galicia celebrará o próximo 9 de outubro a súa Xornada da Industria na Casa das Máquinas, cun programa que xirará arredor de catro tecnoloxías estratéxicas: a neurotecnoloxía, a biotecnoloxía, a intelixencia artificial e a computación cuántica. Farao, ademais, cun cartel composto integramente por relatores e proxectos galegos, para poñer en valor o talento local espallado polo mundo.
No cartel deste ano, destacan nomes tanto no ámbito da investigación como do emprendemento como Elena Martínez, Beatriz Pelaz, Eva Somolinos, Daniel Seijo ou Gonzalo Blázquez, entre outros.
Ademais disto, a xornada contará cunha selección dos mellores proxectos de todos os presentados ao “call for makers”, que compartirán coñecemento con todos os asistentes e participarán no xa tradicional pitch de proxectos. Ademais haberá unha mesa de talento emerxente, con investigadores e emprendedores que destacan por ir á vangarda no seu sector como María de la Fuente de Diversa, Guillermo Díaz do CESGA, Iria Ollero de Inmersiva e Pablo Cabanelas de Neutron Insights.
A sistencia ao evento é de balde ata completar aforo, pero é necesaria unha inscripción web na páxina oficial do evento.