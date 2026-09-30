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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

‘Encantos en Compostela’ leva a maxia aos barrios e parroquias de Santiago

O festival celebrarase do 2 ao 4 de outubro con obradoiros, espectáculos familiares, maxia de preto e actuacións en residencias de maiores

Redacción Santiago
30/09/2026 12:00
A terceira edición de ‘Encantos en Compostela’ desenvolverase do 2 ao 4 de outubro en distintos espazos de Santiago
A terceira edición de ‘Encantos en Compostela’ desenvolverase do 2 ao 4 de outubro en distintos espazos de Santiago
Concello de Santiago
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Santiago volverá encherse de ilusión coa segunda edición do festival de maxia ‘Encantos en Compostela’, que se celebrará do 2 ao 4 de outubro do 2026. O festival, que chega á súa terceira edición, busca ofrecer unha experiencia para todos os públicos, combinando entretemento, participación e sorpresa.

A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, animou a veciñanza a gozar desta proposta, acompañada por Óscar Fernández e Eloy Fernández, por parte da organización.

A nova tempada da Banda Municipal de Santiago desenvolverase entre outubro e decembro con concertos no Teatro Principal e no Auditorio de Galicia

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‘Encantos en Compostela’ é unha das propostas beneficiarias das axudas do Concello de Santiago para a realización de actividades culturais do sector profesional, coa finalidade de diversificar a programación da cidade e estimular o tecido cultural local.

O festival sae do centro histórico e espállase cara aos barrios e parroquias de Compostela para crecer en accesibilidade. E faino tamén en inclusión e solidariedade, con actuacións nas residencias de maiores para achegar ilusión a residentes e visitantes.

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