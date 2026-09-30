O Club de Debate Alingua abre a inscrición na busca do alumnado máis hábil coas palabras

O IES do Milladoiro proclamouse vencedor da edición 2025/2026 do Club de Debate Alingua, celebrada no Auditorio de Bertamiráns

Na procura do alumnado de secundaria e bacharelato máis hábil coas palabras comeza de xeito oficial a edición 2026/2027 do Club de Debate Alingua. Un certame que busca fomentar a oratoria, o pensamento crítico e o uso do galego entre a mocidade e que manterá aberto o período de inscricións ata o 20 de novembro.

A iniciativa diríxese ao alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de bacharelato, ou cursos equivalentes dos ciclos formativos. Os equipos estarán formados por grupos de entre 4 e 10 membros e contarán cun docente que se encarga de adestrar, asesorar e representar o equipo.

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O Club de Debate Alingua mobilizou durante o pasado curso preto de medio milleiro de persoas, entre alumnado e docentes, deica o mes de abril, cando o IES do Milladoiro (Ames) resultou vencedor na igualadísima final celebrada no Auditorio de Bertamiráns, quedando en segundo lugar o IES Terra de Xallas de Santa Comba e no terceiro chanzo do podio os Filipenses de Vilagarcía de Arousa.

En xaneiro celebraranse as sesións formativas co alumnado inscrito, as fases previas terán lugar a finais de febreiro e a gran final será no mes de abril de 2027.