Vox denuncia a la alcaldesa de Santiago por "boicotear su acto en Galicia"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Concello de Santiago

VOX ha interpuesto una denuncia penal ante el Juzgado de Instancia de Santiago de Compostela contra la alcaldesa del BNG, Goretti Sanmartín, y contra la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, por los “gravísimos hechos” ocurridos el 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, donde la izquierda radical y el separatismo gallego, con la connivencia institucional, boicotearon violentamente un acto político legalmente autorizado de la formación.

Según detalla la denuncia, VOX contaba con autorización para celebrar un acto de inicio de curso político con la intervención del eurodiputado Jorge Buxadé, la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales.

Sin embargo, un grupo de radicales de la izquierda y del independentismo gallego, convocados bajo el lema “Unidade popular fronte ao fascismo” por entidades como CNT Galiza, Galiza Nova, Erguer, Ceivar o el Partido Comunista Revolucionario de Galiza, ocupó el centro municipal, desplegó simbología ultraizquierdista y separatista y bloqueó los accesos.

Cientos de personas se concentraron en las inmediaciones del recinto lanzando gritos e intimidaciones, en un ambiente de tensión que obligó a la Policía Nacional a intervenir y cargar para proteger a los cargos y simpatizantes de VOX, que finalmente no pudieron acceder al interior del centro sociocultural.

La denuncia subraya que tanto la alcaldesa Sanmartín, como titular del inmueble municipal cedido para el acto, como la subdelegada Taboadela, como autoridad gubernativa obligada a garantizar el derecho de reunión, conocían de antemano la convocatoria pública de boicot y la ocupación anunciada. A pesar de ello, omitieron deliberadamente cualquier medida para desalojar a los ocupantes, restablecer el uso legítimo del centro y proteger el ejercicio de derechos fundamentales de los miembros de VOX.

Cabe destacar que Galiza Nova, organización juvenil del propio BNG al que pertenece la alcaldesa Goretti Sanmartín, figuraba entre las entidades convocantes del boicot, lo que agrava la responsabilidad política e institucional de la regidora.

La denuncia se dirige también contra las personas físicas y jurídicas que organizaron, convocaron, dirigieron y ejecutaron materialmente la ocupación e impidieron el acto.

Los hechos son constitutivos, entre otros, de los siguientes delitos:

- Delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 514.4 CP).

- Delito de odio (art. 510.1.a CP).

- Delito de coacciones agravadas por afectar a un derecho fundamental (art. 172.1 CP).

- Delito de desórdenes públicos (art. 557.1 CP).

- Comisión por omisión (art. 11 CP) y omisión del deber de promover la persecución de delitos (art. 408 CP).

- Agravante de discriminación ideológica (art. 22.4º CP).

Para VOX, “la izquierda radical y el separatismo que gobiernan Santiago”, amparados por el Gobierno de Pedro Sánchez, han demostrado una vez más que no toleran la disidencia, la igualdad entre españoles ni la libertad, y prefieren la violencia callejera, la ocupación de espacios públicos y la intimidación a quienes no comulgan con su ideología totalitaria. “Quieren que Galicia se convierta en un coto cerrado de la izquierda y del nacionalismo excluyente”.

Por eso, la denuncia presentada exige que se depuren todas las responsabilidades penales y que quienes han convertido el Ayuntamiento de Santiago y la Subdelegación del Gobierno en cómplices del “fascismo de izquierdas” respondan ante la Justicia.