Santiago reunirá en noviembre a expertos de España y Portugal para abordar el futuro de los presupuestos participativos

María Rozas presentó el VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos, que se celebrará en Santiago del 9 al 11 de noviembre Concello de Santiago

La tenienta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, ha anunciado que Santiago acogerá el VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026. Para asistir es necesario inscribirse en la web encontroiberico@santiagodecompostela.gal.

Tal y como ha trasladado este martes en rueda de prensa, durante tres jornadas la capital gallega reunirá a medio centenar de relatores, entre los que se encuentran responsables públicos, personas expertas, representantes institucionales y agentes sociales de España y Portugal. Todo ello, con el objetivo de abordar los principales retos actuales de los presupuestos participativos.

Así, se ha referido a aspectos como la desafección política, la inclusión de nuevos públicos, la transformación digital, la evaluación de resultados y la incorporación de la infancia, la juventud y otros colectivos a los procesos de decisión pública.

"Acoger este encuentro es una oportunidad para explicar el trabajo hecho en Santiago de Compostela en estos últimos años; para aprender de personas de referencia a nivel internacional, y para seguir consolidando esa democracia participativa", ha indicado Rozas.

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En este contexto, el programa combinará mesas de debate, talleres y espacios de intercambio de experiencias en los que se abordarán temas como la relación entre participación y democracia, la inclusión y la diversidad, el uso de herramientas digitales en los procesos participativos, así como la rendición de cuentas y la medición del impacto de estas políticas en la vida municipal.

El primer encuentro será el lunes, 9 de noviembre, con una jornada de formación y dinamización en el Centro Xove de Creación Cultural Almáciga. La segunda, el martes 10 de noviembre, contará con sesiones en la Sala Obradoiro del Palacio de Congresos de Santiago. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, ofrecerá sesiones en la sala 14 del Palacio de Congresos de Santiago.

La información íntegra del programa estará disponible en la web municipal, al igual que el formulario para inscribirse a las actividades.