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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago atrae a dez axencias francesas para impulsar o turismo de congresos e incentivos

As xornadas do Spain Convention Bureau puxeron o foco na sustentabilidade, a gastronomía e os oficios tradicionais como recursos para captar eventos

Redacción Santiago
29/09/2026 18:29
Santiago acolleu do 24 ao 26 de setembro unhas xornadas profesionais dirixidas a axencias francesas especializadas en turismo de congresos e incentivos
Santiago acolleu do 24 ao 26 de setembro unhas xornadas profesionais dirixidas a axencias francesas especializadas en turismo de congresos e incentivos
Concello de Santiago
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Santiago de Compostela acolleu do 24 ao 26 de setembro unhas xornadas inversas dirixidas ao mercado francés organizadas polo Spain Convention Bureau, que é a principal entidade de promoción do sector no conxunto do Estado e do cal forma parte Turismo de Santiago forma parte a través do seu departamento de promoción da cidade como destino de Congresos.

Turismo de Santiago colaborou na coordinación destas xornadas inversas, nas que participaron dez das axencias francesas máis importantes no sector e tamén dez destinos do conxunto do Estado, entre os que se atopaba Santiago de Compostela. Nestas xornadas todos os destinos tiveron a oportunidade de amosar de xeito personalizado a cada axencia os seus recursos, atractivos e posibilidades.

Ademáis, a parte do programa adicada ás actividades de inventivo, deseñáronse arredor de dous eixos para resaltar os valores singulares de Santiago e os seus arredores. Estes dous eixos foron a sustentabilidade e a singularidade cultural de Compostela e os seus arredores, a través da gastronomía, o produto local e as artes e oficios tradicionais.

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O programa incluiu tamén unha actividade inspirada no proxecto “Amas da Terra”, de Lucía Freitas. Fíxose un coloquio para reflexionar sobre como os oficios tradicionais poden convertirse en actividades de incentivo de alto valor engadido para o sector. Neste sentido, o obxectivo é xerar, xunto coas axencias participantes, ideas concretas para desenvolver un modelo de turismo de incentivos sustentablke e baseado na autenticidade cultural.

Esta acción de Turismo de Santiago enmárcase no traballo do seu departamento denominado “Santiago de Compostela Convention Bureau”, que neste ano está facendo un esforzo especial para consolidar a cidade como destino de congresos, viaxes de incentivo, encontros e eventos, tal como se puxo de manifesto na presentación da cidade en Fitur.

Neste sentido, o último cuatrimestre do ano está a ter una actividade congresual moi importante. Por exemplo, en setembro tiveron e están tendo lugar un número de relavante de eventos, incluindo dous congresos de 800 participantes. En outubro terá ademais lugar o SEMERGEN, un congreso médico con 5.000 participantes.

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