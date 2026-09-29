Raxoi reclama a las administraciones soluciones ante la "emergencia social" de la vivienda

María Rozas se pronunció sobre la situación de la vivienda en Santiago tras presentar el VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos Concello de Santiago

La teniente de alcaldesa, María Rozas, ha defendido que la vivienda es un "derecho" y que las administraciones públicas "deben estar a la altura" y proporcionar "soluciones".

Al finalizar la presentación del VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos, Rozas se ha referido a las movilizaciones por la vivienda de estos pasados días en las ciudades gallegas, indicando que "también es otra forma de participación ciudadana".

"Tenemos claro que la vivienda es un derecho y como un derecho constitucional tiene que ser accesible y no puede funcionar como un activo financiero", ha reivindicado.

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En este sentido, la tenienta de alcaldesa ha defendido la apuesta de su Gobierno por "frenar el uso turístico de la vivienda" y destinar la vivienda a "residir y no a sacarle negocio".

Igualmente, ha interpelado a todas las administraciones públicas para que "estén a la altura", atiendan el "principal reto de la sociedad en estos momentos" y que la vivienda no sea un "negocio de fondos financieros". "Estamos viviendo una emergencia social y debemos procurar soluciones", ha zanjado.