Raxoi reclama a las administraciones soluciones ante la "emergencia social" de la vivienda
La teniente de alcaldesa defiende limitar el uso turístico de los pisos y evitar que los fondos financieros los conviertan en un activo de negocio
La teniente de alcaldesa, María Rozas, ha defendido que la vivienda es un "derecho" y que las administraciones públicas "deben estar a la altura" y proporcionar "soluciones".
Al finalizar la presentación del VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos, Rozas se ha referido a las movilizaciones por la vivienda de estos pasados días en las ciudades gallegas, indicando que "también es otra forma de participación ciudadana".
"Tenemos claro que la vivienda es un derecho y como un derecho constitucional tiene que ser accesible y no puede funcionar como un activo financiero", ha reivindicado.
En este sentido, la tenienta de alcaldesa ha defendido la apuesta de su Gobierno por "frenar el uso turístico de la vivienda" y destinar la vivienda a "residir y no a sacarle negocio".
Igualmente, ha interpelado a todas las administraciones públicas para que "estén a la altura", atiendan el "principal reto de la sociedad en estos momentos" y que la vivienda no sea un "negocio de fondos financieros". "Estamos viviendo una emergencia social y debemos procurar soluciones", ha zanjado.