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Santiago de Compostela

Raxoi reclama a las administraciones soluciones ante la "emergencia social" de la vivienda

La teniente de alcaldesa defiende limitar el uso turístico de los pisos y evitar que los fondos financieros los conviertan en un activo de negocio

Agencias
29/09/2026 16:30
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor
María Rozas se pronunció sobre la situación de la vivienda en Santiago tras presentar el VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos
Concello de Santiago
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La teniente de alcaldesa, María Rozas, ha defendido que la vivienda es un "derecho" y que las administraciones públicas "deben estar a la altura" y proporcionar "soluciones".

Al finalizar la presentación del VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos, Rozas se ha referido a las movilizaciones por la vivienda de estos pasados días en las ciudades gallegas, indicando que "también es otra forma de participación ciudadana".

"Tenemos claro que la vivienda es un derecho y como un derecho constitucional tiene que ser accesible y no puede funcionar como un activo financiero", ha reivindicado.

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En este sentido, la tenienta de alcaldesa ha defendido la apuesta de su Gobierno por "frenar el uso turístico de la vivienda" y destinar la vivienda a "residir y no a sacarle negocio".

Igualmente, ha interpelado a todas las administraciones públicas para que "estén a la altura", atiendan el "principal reto de la sociedad en estos momentos" y que la vivienda no sea un "negocio de fondos financieros". "Estamos viviendo una emergencia social y debemos procurar soluciones", ha zanjado.

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