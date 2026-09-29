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Santiago de Compostela

El PSOE reclama desbloquear el futuro del ciclo del agua de Santiago tras el vertido de Tordoia

Los socialistas alertan del estado de infraestructuras como la ETAP del Tambre y los depósitos de Os Vilares y piden inversiones sostenidas

Agencias
29/09/2026 17:00
El grupo municipal socialista reclama actuaciones en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y drenaje de Santiago
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Los concejales socialistas de Santiago, Sindo Guinarte y Marta Abal, han instado al Gobierno local a desbloquear el ciclo integral del agua y mejorar las infraestructuras, tras el episodio del vertido de Tordoia.

En rueda de prensa, los socialistas han reclamado abordar las inversiones necesarias en las infraestructuras de la ciudad tras el vertido de purines de la granja de Tordoia que las puso "en jaque" y que acabó alcanzado el río Tambre.

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, ha advertido que esta no es la primera vez que se produce un episodio de estas características y ha reclamado a la Xunta "más intensidad y más control en las inspecciones de este tipo de infraestructuras".

Asimismo, ha solicitado conocer las consecuencias del vertido, ante la "falta de información" sobre "cómo afectó realmente" a la flora y a la fauna que vive en estos ríos y en su entorno. "Estamos hablando en este caso concreto de cuatro ríos contaminados. No se hizo pública ninguna información respecto a su afectación al medio ambiente", ha señalado.

El vertido de Tordoia se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre y a unos 16 kilómetros adicionales de la captación de la ETAP de Santiago

Santiago pide a la Xunta más barreras y limpieza ante los niveles de amonio del vertido de Tordoia

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En este sentido, Abal ha asegurado que el diagnóstico "está claro" y que los informes elaborados por la Cátedra del Agua de la Universidad de A Coruña concluyen que son necesarias "inversiones importantes y sostenidas en el tiempo" para garantizar en el futuro los servicios de abastecimiento, saneamiento y drenaje.

Además, Abal ha puesto el foco en los depósitos de cabecera, ya que, según el informe el de Os Vilares, que representa aproximadamente la mitad de la capacidad total de almacenamiento, presenta un techo "en muy mal estado, con serio riesgo de derrumbe", mientras que sobre el del Polígono del Tambre existen dudas sobre si llegaron a ejecutarse las actuaciones estructurales que necesitaba.

Con respecto a la ETAP del Tambre, la edila ha alertado de que el propio informe dice que la planta está "obsoleta y que ha cumplido su vida útil", por lo que "los riesgos que se están asumiendo son altos" debido al estado de la obra civil y de los equipos auxiliares.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha remarcado que no se puede seguir demorando la decisión sobre el futuro del servicio y han lamentado que pese a que la alcaldesa anunció el 13 de marzo que actualizaría los estudios antes de decidir entre concesión o sociedad de economía mixta, a día de hoy no saben "absolutamente nada".

En este punto, han reiterado que, pese a que su propuesta es la concesión, "no tienen problema en estudiar cualquier posibilidad viable que se les ponga encima de la mesa".

"Estamos ante un problema importante que hay que abordar de una vez por todas", ha concluido Abal, enfatizando que hacen falta "soluciones estructurales y transversales que trascienden y deben trascender una legislatura".

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