Santiago de Compostela
Un programa piloto formará a 80 desempleados para incorporarse al sector de la construcción
La iniciativa de la Fundación Laboral, la Xunta y cuatro ayuntamientos ofrecerá formación teórica y práctica en Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago
Un total de 80 desempleados se incorporarán al sector de la construcción con un programa piloto que lanza la Fundación Laboral en colaboración con la Xunta y los ayuntamientos de Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago.
El conselleiro de Emprego, José González, ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por una formación "flexible" y "conectada con la realidad laboral".
El programa piloto de formación teórico-práctica 'RenÓbrate' es una iniciativa enfocada a la formación e inserción laboral de 80 personas --20 en cada municipio implicado-- en empresas do sector.