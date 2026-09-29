Un programa piloto formará a 80 desempleados para incorporarse al sector de la construcción

Santiago participa junto a Arteixo, O Carballiño y Sanxenxo en el programa piloto de formación e inserción laboral en la construcción Xunta

Un total de 80 desempleados se incorporarán al sector de la construcción con un programa piloto que lanza la Fundación Laboral en colaboración con la Xunta y los ayuntamientos de Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago.

El conselleiro de Emprego, José González, ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por una formación "flexible" y "conectada con la realidad laboral".

El programa piloto de formación teórico-práctica 'RenÓbrate' es una iniciativa enfocada a la formación e inserción laboral de 80 personas --20 en cada municipio implicado-- en empresas do sector.