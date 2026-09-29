Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un programa piloto formará a 80 desempleados para incorporarse al sector de la construcción

La iniciativa de la Fundación Laboral, la Xunta y cuatro ayuntamientos ofrecerá formación teórica y práctica en Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago

Agencias
29/09/2026 18:00
Santiago participa junto a Arteixo, O Carballiño y Sanxenxo en el programa piloto de formación e inserción laboral en la construcción
Santiago participa junto a Arteixo, O Carballiño y Sanxenxo en el programa piloto de formación e inserción laboral en la construcción
Xunta
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un total de 80 desempleados se incorporarán al sector de la construcción con un programa piloto que lanza la Fundación Laboral en colaboración con la Xunta y los ayuntamientos de Arteixo, O Carballiño, Sanxenxo y Santiago.

El conselleiro de Emprego, José González, ha destacado la apuesta del Gobierno gallego por una formación "flexible" y "conectada con la realidad laboral".

El programa piloto de formación teórico-práctica 'RenÓbrate' es una iniciativa enfocada a la formación e inserción laboral de 80 personas --20 en cada municipio implicado-- en empresas do sector.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A etapa compostelá da XIV Marcha Ciclista Unificada terá saída e chegada na praza do Obradoiro

A XIV Marcha Unificada de Special Olympics Galicia chega a Santiago este sábado con 66 participantes
redacción santiago
Santiago acolleu do 24 ao 26 de setembro unhas xornadas profesionais dirixidas a axencias francesas especializadas en turismo de congresos e incentivos

Santiago atrae a dez axencias francesas para impulsar o turismo de congresos e incentivos
redacción santiago
Santiago participa junto a Arteixo, O Carballiño y Sanxenxo en el programa piloto de formación e inserción laboral en la construcción

Un programa piloto formará a 80 desempleados para incorporarse al sector de la construcción
Agencias
La I Marcha Prevención de Dano Cerebral se celebrará el 24 de octubre entre O Milladoiro y Santiago

Una marcha unirá O Milladoiro y Santiago para recaudar fondos para Daño Cerebral Compostela
Adriana Quesada