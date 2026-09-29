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Santiago de Compostela

Una marcha unirá O Milladoiro y Santiago para recaudar fondos para Daño Cerebral Compostela

La primera edición recorrerá 4,9 kilómetros el 24 de octubre y tendrá un coste de 8 euros, con una modalidad solidaria de 3 euros para quienes no participen presencialmente 

Adriana Quesada
Adriana Quesada
29/09/2026 17:30
La I Marcha Prevención de Dano Cerebral se celebrará el 24 de octubre entre O Milladoiro y Santiago
La I Marcha Prevención de Dano Cerebral se celebrará el 24 de octubre entre O Milladoiro y Santiago
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El 24 de octubre de 2026, a las 10.00 horas, saldrá desde O Milladoiro la I Marcha Prevención de Dano Cerebral, una caminata popular y solidaria que recorrerá 4,9 kilómetros hasta la sede de la Asociación Daño Cerebral Compostela, en la zona de Castiñeiriño-Restollal, en Santiago de Compostela.

La prueba, con un tiempo estimado de alrededor de hora y promedio, está organizada por la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Novomilladoiro (AEPEM), con la colaboración de los ayuntamientos de Ames y Santiago de Compostela.

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La concejala de Deportes Pilar Lueiro participó hoy en la presentación de esta iniciativa, que es benéfica y cuyo objetivo es contribuir a la financiación de las nuevas instalaciones de la Asociación Daño Cerebral Compostela. 

La participación en la marcha tiene un costo de 8 euros, cantidad que incluye la inscripción, el seguro de accidentes, así como el donativo para la causa. Los menores de 14 años, no pagan. Existe además una modalidad de inscripción solidaria en fila 0, por 3 euros, pensada para quien quiera colaborar sin participar presencialmente en la marcha.

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