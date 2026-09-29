El Sindicato de Vivenda de Compostela ve insuficientes los nuevos decretos del Gobierno para afrontar la crisis habitacional

El Sindicato de Vivenda de Compostela trasladó su protesta al exterior de la estación intermodal tras abandonar el recinto Europa Press

El Sindicato de Vivenda de Compostela ha considerado que los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros "no son siquiera un acercamiento" a sus objetivos, aunque ha celebrado que "se estén dando, por fin, algunos pasos que llegan muy tarde".

Así lo han señalado los portavoces del Sindicato, Daniel y Nuria, en declaraciones a los medios a las puertas de la estación intermodal de Santiago, donde han acampado durante la pasada noche. A primera hora de este martes, agentes de la Policía Nacional les han comunicado que debían desalojar la estación.

Ante esta situación, los jóvenes se han trasladado al exterior, donde han realizado varias pancartas con lemas como 'Todas somos Maricarmen', 'Nós temos as chaves da cidade' y 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo'. Las pancartas han sido colgadas en las escaleras de acceso a la intermodal.

Tras conocerse el acuerdo, los portavoces del Sindicato han criticado la "pasividad" de la "mayor parte de los políticos" con todo lo relacionado con la vivienda y han exigido, como "primer paso", la aprobación del "verdadero decreto Maricarmen", en referencia a los cinco puntos presentados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Nada menos, ni una sola coma cambiada", han asegurado.

Centenares de jóvenes improvisan una sentada en la intermodal de Santiago para reclamar una vivienda "digna" Más información

En cuanto a las acampadas en diferentes ciudades, los portavoces del Sindicato han afirmado que continuarán y se han mostrado "desbordados y contentos" ante las diferentes movilizaciones en Galicia

Los jóvenes han abandonado la estación minutos después de las 13.00 horas y han quedado emplazados para participar esta tarde en una asamblea abierta a todos los ciudadanos que tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza do Obradoiro, donde abordarán los siguientes pasos a seguir.

"Dos desahucios diarios" en Galicia

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Vivenda Xa, Andrés López, ha subrayado que la sociedad "ya no aguanta más" y ha asegurado que en Galicia se producen "dos desahucios diarios".

"En Galicia hay una casuística particular. Aquí, los fondos buitre no tienen una incidencia tan notable como en otros territorios, pero sí tenemos otras problemáticas", ha indicado.

López ha recordado que esta tarde, a las 20.00 horas, están convocadas en Ourense y Lugo movilizaciones en el marco de la "actual lucha" por los desahucios.