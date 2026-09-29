Centenares de jóvenes improvisan una sentada en la intermodal de Santiago para reclamar una vivienda "digna"

La concentración de Vivenda Compostela Europa Press

Centenares de jóvenes han improvisado este lunes una sentada en la estación intermodal de Santiago para reclamar una vivienda "digna" y en apoyo a Mari Carmen, la anciana desahuciada en Madrid la semana pasada.

La concentración, convocada en Santiago por el Sindicato de Vivenda de Compostela, estaba prevista para las 20.00 horas en la Alameda, donde además los manifestantes habían anticipado su intención de cenar y celebrar una 'foliada'.

Poco a poco, el parque compostelano fue llenándose de personas, en su mayoría jóvenes, que fueron formando un corro antes de empezar a corear consignas como 'Hai casas sen xente e xente sen casas' y 'Casas para vivir, non para investir'.

Tras una media hora de concentración, los manifestantes de forma totalmente espontánea, han decidido 'tomar las calles' --como ellos mismos han señalado-- y, de forma pacífica, se han echado a andar.

La Policía Local ha ido abriendo camino a los manifestantes durante todo el recorrido improvisado, señalando los organizadores la buena disposición del cuerpo de seguridad.

Así, al grito de 'o rentismo é o novo terrorismo', 'un desaloxo, outra okupación' y 'rentista el que no bote', los centenares de jóvenes hana recorrido varias calles de la capital gallega, pasando por Plaza Roja, hasta bajar por Rúa do Hórreo.

Durante parte del trayecto se han ido refiriendo también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con consignas como 'imos okupar o chalé de Feijóo' y 'el ático de Ayuso para Mari Carmen'.

Además, han hecho sonar sus llaves en Plaza Roja y también al pasar justo por delante del Parlamento de Galicia, ubicado en Rúa do Hórreo.ÚLTIMA PARADA: SENTADA EN LA INTERMODAL

La siguiente --y última-- parada ha sido la estación intermodal de Santiago, a la que han ido accediendo por grupos. Ya en su interior --algunos se han tenido que quedar fuera por falta de espacio-- han continuado con el coro de consignas y el repiqueteo de llaves en señal de protesta.

Uno de los jóvenes convocantes ha tomado la palabra para anunciar la sentada, invitando a todos los manifestantes a participar: "Los espacios públicos son nuestros y por eso estamos aquí".

"Estamos hartos de vivir con el agua al cuello para pagar un alquiler cuando ni siquiera sabemos si al mes siguiente tendremos un techo sobre nuestras cabezas (...) La vivienda es un derecho y tomaremos las calles para conseguirlos", ha aseverado, declaraciones que han arrancado los aplausos y el sonar de llaves de todos los allí concentrados.

La concentración de Santiago no era la única que se celebraba hoy en Galicia. Vigo y A Coruña también han protagonizado sendas concentraciones, si bien no han circulado por sus ciudades.