BNG y PSdeG cuestionan la entrega de 24 viviendas públicas de la Xunta en Santiago

Alfonso Rueda participa este martes en Santiago en el acto de entrega de las 24 viviendas públicas de Lamas de Abade Xunta

El BNG y el PSdeG han coincidido este martes al tachar de "propaganda" el acto convocado para la tarde de este martes por el Gobierno gallego en el que harán entrega de las llaves de 24 viviendas de promoción pública.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha sostenido que la situación de emergencia habitacional es "responsabilidad directa" de las decisiones políticas en un contexto en el que ha recordado que las competencias en la materia residen en las comunidades, es decir, en el Gobierno de la Xunta.

"Y si no hay vivienda para las necesidades sociales y hay miles de personas esperando es por las decisiones políticas que tomó el Gobierno de la Xunta, entre ellas, paralizar durante 16 años la construcción de vivienda pública en nuestro país", ha afirmado.

"Ni una sola vivienda protegida para alquiler social en los años 2015, 2016, 2017, 2019 y 2021" y "tan sola una en 2018, 11 en 2020 y 3 en 2022", ha asegurado para remarcar que "ahora inunda de propaganda, pero la vivienda no se construye en anuncios".

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En esta línea, ha sostenido que "la realidad es que el Gobierno de Rueda prometió 1.800 vivienda en alquiler para este año y que, a tres meses de que finalice el 2026, la Xunta solo hizo 98 pisos en Lamas de Abade (Santiago) y Valdecorvos (Pontevedra)".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, vaya hoy a "sacar pecho" con la entrega de 24 viviendas, las "primeras en 19 años" de gobierno del PP. "Unas viviendas que vienen de la época de Touriño y que están financiadas con fondos del Estado", ha sostenido.

Todo ello, ha sostenido, mientras en Galicia hay "36.500 personas inscritas en el registro de demandantes, de los que el 85% solicitan un alquiler". Además, ha asegurado que en los años 2023 y 2024 fueron 868 las personas que quedaron sin bono alquiler y que en más de 78.000 hogares gallegos el coste de la vivienda deja a la familia por debajo del umbral de la pobreza severa.

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Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha respondido a las críticas de la oposición, a la que ha invitado a acudir al acto de la tarde de este martes y preguntar a las familias que van a recibir esas viviendas por su opinión, "si creen que estamos ante propaganda o ante la entrega real de hogares".

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Pazos ha sostenido que "construir relatos es muy sencillo" pero ha dejado claro que "construir viviendas lleva un poco más", pero "lo segundo da infinitamente mejores resultados que lo primero".

El dirigente popular ha destacado que él mismo acudirá al acto para observar como "las políticas reales dan soluciones reales" para las familias. "Es lo que va a ocurrir esta tarde y lo que va a seguir ocurriendo hasta que tengamos completadas esas 4.000 viviendas que prometimos antes de finalizar la legislatura, que ya están en su totalidad en marcha. Eso es política real, los cuentos se los dejamos para otros", ha afirmado.

Decreto de vivienda

Precisamente, preguntado por los decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado "desconfiar" de lo que se apruebe en este órgano, como "desconfía en general de toda solución mágica". "Lo que no se hizo en ocho años no se va a arreglar en 24 horas", ha manifestado para asegurar que "decir lo contrario a la gente es engañarla".

Además, sobre el hecho de que finalmente sean dos y no uno los decretos, ha atribuido este asunto a la "imposibilidad de dos fuerzas que están representadas en el Gobierno de llegar a un acuerdo en un único texto", algo que ha calificado de "francamente vergonzoso".

Tras señalar que cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa la vivienda era la "decimosexta preocupación de los españoles" y ahora es "la primera". "Ese es su balance", ha censurado.

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Además, ha criticado que estos días la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz llegase a pedir a la gente que se manifieste en contra de un Ejecutivo del que ella misma forma parte. "Tiene que decidir de que parte de la pancarta está", ha subrayado.

También preguntada por los decretos, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha apelado a la prudencia hasta conocer el detalle de los documentos y ha destacado que "todas las medidas dirigidas a proteger el derecho a una vivienda son pasos adelante". Sin embargo, también se ha referido al hecho de que finalmente sean dos textos para asegurar que "mal se empieza si se quiere soplar y sorber".

Finalmente, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha puesto en valor las "soluciones puestas encima de la mesa" por parte del Gobierno y ha afirmado que "lo importante no es que se aprobase hoy en el Consejo de Ministros, sino que se apruebe en el pleno extraordinario que se apruebe en el pleno extraordinario convocado para el viernes" y ha restado importancia al hecho de que sean dos textos.

"Que se aprueben estas medidas para que sean efectivas y no veamos a ninguna Maricarmen más en la calle porque tiene que abandonar su vivienda en la que lleva viviendo 70 años", ha afirmado.

También se ha referido a la "marea de gente joven" que estos días reclaman en las calles ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. "Reclaman por Maricarmen pero también por ellos mismos", ha dicho para asegurar que la situación "obliga a actuar de forma inmediata y es lo que está haciendo el Gobierno de España".

Por último, ha recordado que se ha llegado a este punto porque el Congreso rechazó en anteriores ocasiones decretos que permitían medidas antidesahucios y la prórroga de los contratos de alquiler, entre otras.