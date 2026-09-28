Santiago refuerza su apuesta por el turismo asiático tras el reconocimiento internacional al proyecto Dual Pilgrim

El proyecto Dual Pilgrim conecta el Camino de Santiago con el Kumano Kodo, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad Concello de Santiago

Santiago quiere ganar peso entre los destinos turísticos de referencia para los viajeros asiáticos y ha aprovechado su presencia en la JATA de Tokio, una de las principales ferias del sector en Japón, para reforzar sus contactos con operadores y agencias de viajes de la región Asia-Pacífico.

El mercado japonés es uno de los objetivos prioritarios por su elevado nivel de gasto turístico. Según los datos facilitados por Turismo de Santiago, los visitantes procedentes de Japón realizan un gasto medio diario de 585 euros por persona, el más elevado entre los mercados emisores analizados en el conjunto del Estado.

La promoción de Compostela en Tokio se extendió también a otros mercados asiáticos, especialmente al coreano. El interés de este país por Santiago se refleja en el número de peregrinos que llegan a la ciudad: durante 2025 se entregaron más de 7.000 Compostelas a personas procedentes de Corea.

La participación en la feria se completó con un encuentro profesional organizado por la Oficina Española de Turismo, celebrado antes del inicio de la JATA y en el que participaron operadores turísticos y agencias de viajes japonesas.

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La presencia de Santiago en Japón coincidió además con un reconocimiento internacional para el proyecto Dual Pilgrim, que une el Camiño de Santiago y el Kumano Kodo, los dos itinerarios declarados Patrimonio Mundial. El programa recibió el pasado 24 de septiembre el premio del público de la Red Europea de Turismo Cultural durante la Conferencia Europea de Turismo Cultural celebrada en Skiathos (Grecia).

El proyecto obtuvo más de 5.000 votos y se impuso entre los 19 finalistas seleccionados de un total de 72 candidaturas procedentes de 23 países. Además del respaldo del público, Dual Pilgrim consiguió el segundo puesto del jurado en la categoría de productos de turismo temático transnacional vinculados a la cultura y el patrimonio.

La ciudad japonesa de Tanabe, con la que Santiago mantiene una colaboración vinculada a ambos caminos, contó durante la JATA con un espacio propio para promocionar conjuntamente el Kumano Kodo y el Camiño de Santiago. El expositor incluyó también información sobre el reconocimiento obtenido por Dual Pilgrim.