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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago homenaxea a Luz Fandiño cunha peza escultórica no Sar

O acto institucional celebrarase este xoves na praciña que leva o nome da poeta, con intervencións de persoas vinculadas á súa traxectoria activista e feminista

Redacción Santiago
28/09/2026 16:15
O Concello de Santiago celebrará este xoves un acto institucional de recoñecemento a Luz Fandiño no barrio do Sar
O Concello de Santiago celebrará este xoves un acto institucional de recoñecemento a Luz Fandiño no barrio do Sar
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago celebra este xoves no barrio de Sar un acto institucional de recoñecemento a Luz Fandiño aberto á asistencia de toda a veciñanza.

Será o xoves 1 de outubro, ás 19.30 horas, na praciña que leva o nome de Luz Fandiño, onde se colocará unha peza escultórica no barrio no que naceu e do que foi veciña durante boa parte da súa vida.

A peza foi realizada polo escultor Pablo Barreiro, que tamén é veciño do barrio, e o acto contará con intervencións da alcaldesa, Goretti Sanmartín Rei, en representación do Concello e tamén doutras persoas que formaron parte da vida e do ámbito activista e feminista da poeta, como a regueifeira Alba María, a poeta Andrea Nunes e Sonia Méndez e Nati Juncal, directora e a produtora da longametraxe documental ‘A poeta analfabeta’.

O acto estará aberto á veciñanza, que está convidada a asistir e recoñecer a traxectoria dunha muller que, alén de ser unha poeta cunha traxectoria singular e autodidacta, foi un referente de loita persoal e colectiva, converténdose nunha figura habitual na defensa das causas xustas, como o feminismo, o ecoloxismo ou a lingua.

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