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Santiago de Compostela

Santiago estabiliza su demanda turística tras el impacto del cierre de la base de Ryanair

La ciudad registró 188.143 estancias en agosto, un 0,71% más que hace un año, mientras el turismo internacional creció un 30,39% y alcanzó su máximo en un mes de agosto

Agencias
28/09/2026 16:30
El Concello de Santiago vincula la recuperación de la demanda turística al aumento de las conexiones internacionales tras el cierre de la base de Ryanair
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La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha destacado la "estabilización" de la demanda tras un período "complejo" por el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto compostelano.

En rueda de prensa, la edila se ha referido a los datos de estancias de agosto, publicados por el INE la pasa semana. En ellos, se expone que la capital gallega sumó 188.143 estancias, un 0,71% más que en agosto del año pasado.

"Este dato viene a consolidar la tendencia que estamos viendo desde junio de una estabilización de la demanda respecto a los meses del año pasado, luego de un periodo complejo por el cierre de la base de Ryanair", ha indicado.

Además, ha detallado que este cambio de tendencia está apoyado en un crecimiento "muy fuerte" del turismo internacional que se puede ver tanto en junio como en agosto. En junio el crecimiento fue de 8,34% y en agosto fue de un 30,39% con 89.558 estadías, que es "la mayor cifra que se da en la ciudad de turismo internacional en un mes de agosto".

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Míriam Louzao ha enlazado estos datos al nuevo modelo que se está implantando en el aeropuerto de Santiago, con un mayor número de compañías en nuevos destinos internacionales. En este sentido, ha señalado que la mayor presencia de turismo internacional permite que el precio por habitación disponible aumente, por lo que con la demanda similar los ingresos son mayores.

De hecho, ha expuesto que el mes de junio se marcó el precio más alto de la serie del INE con 111,99 euros por habitación, superando el anterior máximo, de junio del año pasado, en el que se llegó a los 110,95 euros. "Además en el mes de agosto se superó este máximo y se llegó a los 112,92 euros", ha remarcado.

En este marco, la concejala compostelana ha avanzado que las perspectivas tanto para el último cuatrimestre como para el año que ven son "positivas". Este mes de septiembre ha habido un número "muy relevante" de congresos y eventos, que se mantendrá también en octubre, mes en el que está previsto el Semergen --congreso médico con 5.000 participantes--.

A mayores, a partir de noviembre empezarán a operar Wizz Air, que abrirá su base el 17 de diciembre, con 10 rutas, ocho domésticas y dos internacionales, a Roma y Varsovia.

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