Santiago elimina la línea 12 a Os Tilos y apuesta por más frecuencia y transbordos al CHUS

El nuevo contrato del transporte urbano de Santiago contempla ocho autobuses para reforzar el servicio en Os Tilos Concello de Santiago

El concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, ha defendido el nuevo servicio de autobús urbano señalando que aumentará las conexiones entre el barrio de Os Tilos y el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), pese a la eliminación de la línea 12.

En el marco de las quejas de los vecinos de Os Tilos por la pérdida de esta línea directa con los hospitales, el edil ha explicado en rueda de prensa que la línea 12 fue concebida en 2001 como un refuerzo de la línea 6 y por ello solo funciona en horario de mañana --con una frecuencia de 80 minutos--. Ahora, con el nuevo contrato de transportes está previsto suprimir la línea 12, pero los vecinos dispondrán de la línea 6 que pasará cada 15 minutos entre las 6.30 y las 23.00 horas.

Para poder realizar este aumento de frecuencias, el nuevo contrato contará con ocho buses a este servicio, frente a los seis actuales, de los que cinco corresponden a la línea seis y uno a la 12. "No es una cuestión de velocidades, es cuestión de tener el número suficiente de autobuses para poder dar esas frecuencias", ha expresado.

Debido a que esta conexión no sería directa, la propuesta municipal pasa por ofrecer un transbordo gratuito en la estación intermodal hacia las líneas que comunican con esta área sanitaria.

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"No habrá una conexión directa entre Os Tilos y los hospitales, pero eso no significa, por supuesto, que los vecinos no puedan llegar al CHUS de forma sencilla. Exactamente igual que ocurre con vecinos de otros tantos barrios de Santiago que para llegar a los hospitales o donde quieran ir, hacen un transbordo", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que habrá tres líneas con destino a los hospitales: La línea 1, que va al CHUS y las circulares C2 y C4, que van al CHUS y también a los hospitales provinciales. La línea 1 tendrá una frecuencia de 15 minutos, frente a los 20 actuales, mientras que las circulares tendrán una frecuencia de 20 minutos, cuando en la actualidad es de 40 minutos.

A mayores, ha indicado que las líneas 4 y 10 llegan hasta A Choupana, a 300 metros de la entrada del Hospital Clínico, y la línea 5 realiza prolongaciones hasta el Hospital Provincial.

"Dividimos por la mitad el tiempo de paso de esos autobuses, o sea doblamos la frecuencia", ha subrayado, ampliando que entre las ventajas de este nuevo contrato estará que habrá una reserva de siete autobuses para apoyar cualquier línea que en momentos puntuales pueda tener sobrecarga. En ese escenario, ha asegurado, hay conductores suficientes para atender los servicios.