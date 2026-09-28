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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago destina máis de 420.000 euros a programas de atención a persoas vulnerables

O Concello formaliza convenios con Cáritas, Cruz Vermella, Cociña Económica, Banco de Alimentos e ASPANAES e apoia un programa de atención a persoas con enfermidades oncohematolóxicas

Redacción Santiago
28/09/2026 17:30
A Xunta de Goberno de Santiago aprobou varios convenios de colaboración con entidades sociais para desenvolver programas de atención e apoio a persoas en situación de vulnerabilidade
A Xunta de Goberno de Santiago aprobou varios convenios de colaboración con entidades sociais para desenvolver programas de atención e apoio a persoas en situación de vulnerabilidade
Concello de Santiago
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A Xunta de Goberno vén de formalizar o convenio entre o Concello de Santiago e ASOTRAME Galicia, que permitirá que a Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais colabore cun programa que ten como obxectivo prestar atención integral ás persoas con enfermidades oncohematolóxicas e ás súas familias e mellorar a súa calidade de vida. 

No marco deste proxecto, a asociación ofrece acompañamento emocional mediante sesións individuais de apoio psicolóxico, e tamén atención social para asesorar ás persoas con estas doenzas sobre os recursos e prestacións aos que poden ter acceso. O programa desenvolveráse en distintos espazos municipais, e tamén no espacio asociativo do CHUS.

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Ademais tamén se aprobaron outros convenios que pretenden mellorar a calidade de vida de sectores máis vulnerables. Así, aprobouse o convenio de colaboración entre o Concello e Cáritas que supón unha achega de 120.000 euros para o desenvolvemento de dúas accións diferentes: o programa de atención primaria e o programa de vivendas de transición á autonomía para persoas sen fogar; e déuselle luz verde ao convenio coa Cruz Vermella para o Servizo Municipal de Urxencias Sociais, SEMUS, con unha partida de case 125.000 euros. Tamén coa Cruz Vermella, aprobouse o convenio para a execución dos programas de teleasistencia a atención ás persoas sen fogar, que supón unha achega de 100.000 euros.

Ademais, aprobáronse o convenio coa Cociña Económica de Santiago, por un importe de 70.000 euros; e co Banco de Alimentos Provincia da Coruña, con unha dotación de 5.000 euros.

Por último, a Xunta de Goberno de hoxe deulle luz verde ao convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e ASPANAES, a Asociación de Pais e Nais de Persoas con Autismo, que suporá unha achega de 10.000 euros para o programa de apoio familiar que vén desenvolvendo a entidade.

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