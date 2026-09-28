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Santiago de Compostela

Santiago da luz verde a la reforma del claustro pequeño de San Martín Pinario por 114.000 euros

La intervención contempla el derribo de un aljibe y la adecuación de distintos elementos del conjunto monástico. El Concello también licita la reparación de muros tradicionales de Belvís y Bonaval

Agencias
28/09/2026 16:00
El Concello de Santiago ha concedido licencia para las actuaciones previstas en el claustro pequeño de San Martín Pinario
El Concello de Santiago ha concedido licencia para las actuaciones previstas en el claustro pequeño de San Martín Pinario
Xaime Cortizo
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El Ayuntamiento de Santiago ha concedido licencia al Arzobispado para una obra de acondicionamiento del claustro pequeño y del derrumbe de un algibe del edificio de San Martín Pinario y ha aprobado el expediente para contratar la reparación y el acondicionamiento de muros tradicionales en Belvis y Bonaval.

En rueda de prensa, la portavoz, Míriam Louzao, ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la junta de Gobierno local de este lunes, en la que se ha dado luz verde a diversos aspectos. En primer lugar, ha avanzado que se concedió licencia al Arzobispado para realizar una obra en San Martín Pinario.

Según ha explicado, el conjunto monástico cuenta con nivel 1 de protección dentro del plan especial de la ciudad histórica. Fue declarado BIC en el año 2020 y cuenta con Plan Director desde junio de 2025.

Este documento, ha relatado, propone una intervención orientada a recuperar la coherencia espacial y constructiva del claustro pequeño, que fue "profundamente alterado" por la incorporación de elementos impropios a lo largo del siglo XX. Se incluye derrumbes en accesos existentes, la instalación de un elevador y la sustitución de fábricas contemporáneas por soluciones constructivas compatibles con sistemas tradicionales, además de la cobertura del patio con una estructura ligera de vidrio.

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En este sentido, las actuaciones propuestas se centran en demoler ese algibe como un elemento descontextualizado, además de una serie de actuaciones complementarias que quieren la recuperación parcial y la apuesta en valor de este ámbito con carácter provisional.

Así, se contempla adecuar el paramento interior y exterior de los baños situados en el claustro; reordenar y racionalizar las instalaciones existentes; realizar la limpieza general del conjunto y la revisión y restauración puntual de las carpinterías vinculadas al volumen de los baños.

Con todo, la intervención se concibe como una solución provisional, mientras no se lleva adelante la intervención prevista en el plan director y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 113.889,91 euros.

Muros de Belvis y Bonaval 

También, el Gobierno local ha aprobado el expediente para contratar la reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvís, con un presupuesto base de licitación de 125.001,70 euros y un procedimiento abierto simplificado.

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Míriam Louzao ha señalado que este proyecto le dá continuidad a las actuaciones anteriores de acuerdo con el plan de mantenimiento de muros tradicionales redactado en el año 2022.

De esta forma, diseña las actuaciones correctivas de fase 1 correspondientes a los paramentos del parque de Belvís, en los que ya hubiera también acción preventiva en 2024, y diseña también acción preventiva y algunas correctivas en los muros del parque de Bonaval.

Subvenciones 

Entre otros asuntos, la junta de Gobierno local ha dado luz verde a las bases de convocatoria de subvenciones de cooperación y desarrollo a las que se dedican un total 400.000 euros. Las bolsas se dirigen a proyectos desarrollados en algunos de los países considerados como prioridad geográfica en el V Plan Director de Cooperación Galega 2023-2026.

Concretamente, estos son Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique en África Sur-Sahariana; Guatemala, Honduras, Nicaragua y Salvador en América Central; Bolivia, Ecuador y Perú en América del Sur, y la República Dominicana en el Caribe.

Los proyectos que se enmarquen dentro de los ámbitos estratégicos del V Plan Director de Cooperación y que contribuyan a la consecución de los diferentes objetivos que se marca este plan podrán acceder a estas ayudas. Igualmente, se pueden dirigir a proyectos en otras zonas geográficas justificando que el contexto permita que se pueda justificar una intervención en estos países.

Podrán solicitar estas ayudas las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, incluidas en el registro gallego de agentes de cooperación y el plazo será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a publicación en el boletín oficial de la provincia.

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