Santiago acoge este lunes una concentración por el derecho a la vivienda

La concentración de Vivenda Compostela tendrá lugar hoy a las 20.00 horas en la Alameda de Santiago Europa Press

Diferentes colectivos sociales han convocado concentraciones de urgencia este lunes en varias ciudades de Galicia por el derecho a la vivienda, después de que este fin de semana decenas de personas acampasen en la Puerta del Sol de Madrid: "Ni una Maricarmen más".

De esta manera, Alianza pola Vivenda Vigo, integrada por diversos colectivos como el Sindicato de Inquilinas, el Foro Socioeducativo As Ninguéns o Amnistía Internacional, entre muchos otros, ha convocado esta tarde en la ciudad olívica una protesta.

En concreto, será a partir de las 19.30 horas en la Puerta del Sol con el objetivo de "conquistar el derecho a la vivienda". "Ocupemos las plazas por las compañeras de Madrid y todas las Maricarmen del Estado", reivindican en el cartel.

Miles de personas recorren las calles de Santiago contra el cáncer en la quinta andaina solidaria de la AECC Más información

También en Santiago, el sindicato Vivenda Compostela ha solicitado a la ciudadanía que se una a la concentración de este lunes a las 20.00 horas en la Alameda.

"Este lunes volvemos a la calle por Maricarmen, por las desahuciadas y por las compañeras de los sindicatos y asociaciones y colectivos que desde hace días se movilizan en toda la península", han subrayado en redes sociales.

Así, piden a los vecinos que lleven su comida para cenar todos juntos en la Alameda y gritar contra los rentistas y los multipropietarios que viven de los alquileres. "Nosotros tenemos las llaves de la ciudad", insisten.

En A Coruña, la protesta se llevó a cabo este pasado domingo, cuando decenas de personas se concentraron en el Obelisco para exigir medidas ante la situación actual de la vivienda.