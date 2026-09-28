Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia inaugura en Santiago a súa nova tempada

A orquestra ofrecerá este xoves no Auditorio de Galicia o primeiro concerto de 'Memoria', con obras de Berio e Mahler e a participación da mezzosoprano Katrin Wundsam

Redacción Santiago
28/09/2026 18:04
A Real Filharmonía de Galicia actuará o mércores 22 de xullo na Praza da Quintana nun concerto gratuíto das Festas do Apóstolo
A Real Filharmonía de Galicia inicia esta semana a súa nova temporada de concertos no Auditorio de Galicia
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Real Filharmonía de Galicia dá comezo esta semana á súa nova temporada, “Memoria”, cun concerto homónimo que propón un diálogo entre diferentes épocas, culturas e formas de entender a música. Baixo a batuta do seu director titular e artístico, Baldur Brönnimann, a orquestra inaugura a programación cun espectáculo protagonizado por dúas obras fundamentais do século XX: 'Folk Songs', de Luciano Berio, e a 'Sinfonía núm. 4' de Gustav Mahler, coa participación da mezzosoprano austríaca Katrin Wundsam.

O primeiro concerto da temporada terá lugar o xoves 1 de outubro, ás 20.00 h, no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, e repetirase o venres 2 de outubro, tamén ás 20.00 h, no Auditorio de Ferrol.

Concibida arredor da idea da memoria, a nova programación reúne grandes obras do repertorio sinfónico e algunhas das voces máis destacadas da creación actual. Ao longo da tempada, a Real Filharmonía explorará a memoria como legado, homenaxe, inspiración e tamén como materia viva capaz de xerar novas formas de expresión artística. A nova programación, deseñada por Baldur Brönnimann na súa cuarta tempada como director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia, propón un diálogo constante entre o gran repertorio e a creación contemporánea, entre a tradición e a innovación.

O Concello de Santiago celebrará este xoves un acto institucional de recoñecemento a Luz Fandiño no barrio do Sar

Santiago homenaxea a Luz Fandiño cunha peza escultórica no Sar

Más información

Un novo horario para gozar da música

Unha das novidades desta temporada da Real Filharmonía de Galicia é o novo horario dos seus concertos, que comezarán ás 20.00 horas, adiantando así o inicio das actuacións con respecto a programacións anteriores.

En Santiago continuarase nesta nova temporada coa actividade ‘Conversando con…’, un espazo que permite ao público achegarse aos protagonistas dos concertos e coñecer de primeira man as claves das obras que se interpretarán.

Nesta ocasión, a conversa terá lugar ás 19.15 h, na Sala Mozart do Auditorio de Galicia, nun encontro distendido e próximo no que os protagonistas do programa intercambiarán ideas co público e compartirán as súas visións sobre a música que se escoitará a continuación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Real Filharmonía de Galicia actuará o mércores 22 de xullo na Praza da Quintana nun concerto gratuíto das Festas do Apóstolo

A Real Filharmonía de Galicia inaugura en Santiago a súa nova tempada
redacción santiago
El proyecto Dual Pilgrim conecta el Camino de Santiago con el Kumano Kodo, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad

Santiago refuerza su apuesta por el turismo asiático tras el reconocimiento internacional al proyecto Dual Pilgrim
Adriana Quesada
A Xunta de Goberno de Santiago aprobou varios convenios de colaboración con entidades sociais para desenvolver programas de atención e apoio a persoas en situación de vulnerabilidade

Santiago destina máis de 420.000 euros a programas de atención a persoas vulnerables
redacción santiago
Goretti Sanmartín prevé firmar el contrato del transporte urbano entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la resolución del recurso contra la adjudicación

Santiago elimina la línea 12 a Os Tilos y apuesta por más frecuencia y transbordos al CHUS
Agencias