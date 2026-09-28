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Santiago de Compostela

El PSOE reclama al Concello avanzar en el nuevo modelo de gestión de Fontes do Sar y Santa Isabel

Gumersindo Guinarte pide trasladar a la Corporación los estudios previos a la nueva licitación y advierte de que ambos complejos funcionan con un contrato de gestión caducado

Agencias
28/09/2026 16:45
Fontes do Sar y Santa Isabel son dos de las instalaciones deportivas municipales de Santiago
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, ha instado al Gobierno local a avanzar en la definición del nuevo modelo de gestión de Fontes do Sar y Santa Isabel y a trasladar a la Corporación los estudios realizados para preparar la futura licitación.

Tal y como ha trasladado el PSOE en nota de prensa, Guinarte advirtió de que Fontes do Sar y Santa Isabel continúan funcionando con un contrato de gestión "caducado" que "no permite realizar las inversiones que los usuarios demandan", desde "mejores instalaciones, salas de entrenamiento más modernas y mejor equipadas" hasta la incorporación de "nuevas actividades".

Esta situación, ha señalado el socialista, impide abordar retos de futuro como "valorar un nuevo complejo deportivo en Santa Marta dotado de piscina o estudiar la ampliación de la lámina de agua de Santa Isabel".

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En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que el Gobierno municipal formalizó en marzo un contrato de asesoramiento para analizar la mejor fórmula de gestión y preparar la nueva licitación, pero advirtió de que "los estudios iniciales deberían estar terminados" y que, a día de hoy, "no tienen conocimiento de ellos".

Por ello, Guinarte ha reclamado al Gobierno municipal a que "dé el impulso necesario a la definición del nuevo modelo de gestión de las instalaciones deportivas" y "no prolongue eternamente esta situación", con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones deportivas "modernas y adaptadas a las necesidades actuales".

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