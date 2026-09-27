A USC reúne a máis de 300 persoas de 20 países no Congreso Internacional de Transparencia
O encontro abordará desde Santiago os retos do dereito a saber ante a intelixencia artificial, a ciberseguridade, a desinformación e os conflitos de intereses
O luns 28, Día Internacional do Dereito a Saber, arranca na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (USC) a XI edición do Congreso Internacional de Transparencia e Bo Goberno (CIT), que se prolongará ata o martes 29 co apoio institucional da Xunta de Galicia, o Consello de Contas e o Consello Consultivo, entre outras institucións e organismos. Baixo a coordinación das universidades organizadoras Santiago de Compostela, Central de Chile e Complutense de Madrid, o encontro reunirá máis de 300 persoas inscritas procedentes de 20 países, con numerosa representación de Chile, México, Ecuador e Portugal.
Na inauguración, ás 16.30 horas no Salón de Graos do centro, estarán presentes a reitora da USC, Rosa M. Crujeiras; o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; a presidenta do Consello de Transparencia e Bo Goberno, Concepción Campos; e a directora do Centro de Estudos Políticos e Constitucionais, Rosario García Mahamut. Tamén participarán o vicerreitor académico da Universidad Central de Chile, Emilio Oñate Vera; o director do comité organizador local, José Julio Fernández Rodríguez; o presidente do comité científico, Roberto Blanco Valdés, e o director do congreso, Manuel Sánchez de Diego.
Un ano máis, o CIT reunirá persoal académico, sociedade civil, profesionais da información e empregados públicos para debater sobre os retos da transparencia. Esta edición pon o foco na intersección entre seguridade e transparencia, no impacto da intelixencia artificial e outras tecnoloxías no dereito a saber das persoas e nas novas normas de bo goberno, con especial atención á regulación dos lobbies e os conflitos de intereses na función pública, así como á ciberseguridade e a desinformación como ferramenta de guerra híbrida, sen deixar de prestar atención aos colectivos máis vulnerables. Ademais, o #CIT2026 ábrese á comunidade latinoamericana cunha celebración en paralelo na Universidad Central de Chile, que se pode seguir por streaming.
Nesta edición, ademais, a sociedade civil estará representada pola Fundación Democracia y Gobierno Local, Transparencia Internacional, a Fundación Hay Derecho e Access Info, que intervirán xunto a figuras relevantes da transparencia e o bo goberno como membros do Consello de Contas de Galicia -entre eles, o conselleiro de Corporacións Locais- e o director de prevención da Oficina Antifraude de Cataluña.
A consolidación académica do congreso reflíctese na presentación de obras que recollen o coñecemento xerado nos encontros do CIT. Así, durante a mañá do 28 de setembro presentaranse o novo número da Revista Española de la Transparencia a cargo do seu director, Javier Sierra, e os libros Basado en hechos reales. 28 relatos sobre resoluciones creativas de derecho de acceso a la información pública e Anuario Local de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Recepción oficial, o domingo
Con carácter previo á inauguración do Congreso, o domingo 27 ás 19.00 horas no Salón Nobre do Colexio de Fonseca a reitora da USC ofrecerá unha recepción oficial aos congresistas e autoridades convidadas. Participarán tamén as alcaldesas de Santiago de Compostela e de Teo, e os profesores da USC membros do comité organizador José Julio Fernández Rodríguez e Anxo Varela Hernández.
No encontro colaboran ademais o Centro de Estudos de Seguridade (CESEG), o Observatorio Internacional da Regulación das Entidades do Sector Público (OIRESP), o Colexio de Enxeñaría Informática de Galicia, a Cátedra de Goberno Aberto da Universidad de Castilla-La Mancha, a Fundación Manuel Giménez Abad, o Colexio de Avogados de Madrid, o Centro de Estudos de Partidos Políticos da UNED, o Centro de Estudios Políticos e Constitucionais e a Plataforma en Defensa da Liberdade da Información (PDLI).