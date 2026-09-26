Miles de personas recorren las calles de Santiago contra el cáncer en la quinta andaina solidaria de la AECC

Quinta carrera solidaria 'En marcha contra el cáncer' EFE

Unas 1.200 personas han participado este sábado en Santiago de Compostela en la V edición de la andaina solidaria 'Santiago de Compostela En Marcha Contra o Cancro', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para recaudar fondos en favor de la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos de atención a pacientes y familiares.

El recorrido, de cinco kilómetros por el entorno de la Alameda compostelana, ha contado con la presencia institucional del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, así como del presidente de la Junta Local de la AECC en la ciudad, Xoán Concheiro, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.

Durante el acto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha valorado la importancia de que Galicia sea candidata a integrarse en la red europea de Centros Integrales del Cáncer, considerados referentes de excelencia. Según ha explicado el titular de Sanidade, el futuro Centro de Cuidado Integral del Cáncer de Galicia interconectará las siete áreas sanitarias para garantizar la equidad asistencial de modo que "no dependa de dónde viva cada paciente".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha subrayado el "robusto compromiso" del Gobierno de España con la sanidad pública y la investigación. Blanco ha afirmado que los servicios públicos situados bajo la gestión del Ejecutivo "tienen a la ciudadanía en el centro y trabajan cada día por ser mejores".

Divulgación científica y objetivos de supervivencia

La jornada ha incluido música, dedicatorias personales en los dorsales de los participantes y una sesión de zumba al cierre del recorrido. De forma paralela, la Alameda ha albergado el espacio divulgativo 'Ciencia para todos', en el que investigadores del CiMUS (USC), el CISPAC, los grupos Oncomet y CardioCHUS, el Servicio de Farmacia del área sanitaria compostelana y la empresa Diversa Technologies han enseñado al público avances en nanotecnología, inmunoterapia y biomedicina a través de talleres interactivos.

En el marco de esta cita, la AECC ha recordaod su meta estratégica de superar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Para ello, la organización mantiene actualmente activos 38 proyectos de investigación en la provincia de A Coruña con una financiación superior a los 5,3 millones de euros, integrados en una red estatal que sostiene 792 proyectos con un presupuesto global de 157 millones de euros.

La organización del evento ha contado con el trabajo directo de cerca de un centenar de personas voluntarias, además del respaldo de diversos colaboradores e instituciones.