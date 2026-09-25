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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Turismo de Santiago recibe o premio do público da Rede Europea de Turismo Cultural polo proxecto ‘Dual Pilgrim’

A iniciativa que une o Camiño de Santiago e o Kumano Kodo supera xa os 17.000 pasaportes duais desde a súa creación en 2015

Redacción Santiago
25/09/2026 17:30
Turismo de Santiago presentou o proxecto ‘Dual Pilgrim’ aos premios da Rede Europea de Turismo Cultural, celebrados en Skiathos, Grecia
Turismo de Santiago presentou o proxecto ‘Dual Pilgrim’ aos premios da Rede Europea de Turismo Cultural, celebrados en Skiathos, Grecia
Concello de Santiago
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Turismo de Santiago recibiu na noite do 24 de setembro o premio do público da Rede Europea de Turismo Cultural nunha gala que se celebrou en Skiathos, Grecia, no marco da 19ª Conferencia Europea de Turismo Culturas, que se ten lugar do 23 ao 26 de setembro.

Turismo de Santiago presentou aos premios da ECTN o proxecto do “Dual Pilgrim”, no que colabora dende hai anos coa cidade xaponesa de Tanabe na promoción conxunta do Camiño de Santiago e o Kumano Kodo. Unha das principais accións para promocionar ambos camiños foi a creación dun pasaporte Dual, que se entrega as persoas que percorren ambos camiños.

O éxito do proxecto, ratificado polo premio do público da ECTN, apóiase nos datos de Pasaportes Duais entregados, que xa superan os 17.000 dende a súa creación no ano 2015. Estas 17.000 persoas percorreron ambos camiños. O número de pasaportes duais entregados aumenta ano tras ano de xeito exponencial. No ano 2015 entregáronse 146 pasaportes duais. No 2025 foron xa 5.315.

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En total, presentáronse aos premios 72 proxectos de 23 países, entre os que se seleccionaron 19 finalistas, divididos en varias categorías. Estes finalistas foron seleccionados por un xurado composto por persoas representantes de Europa Nostra, a Comisión Europea de Viaxes, e diferentes entidades e asociacións de prormoción turística no ámbito cultural.

O proxecto do Camiño Dual presentado por Turismo de Santiago conseguiu o premio do público, con máis de 5.000 votos recibidos, superando aos outros 18 finalistas. Ademáis, dentro da categoría na que se presentou ao concurso, “Productos de Turismo temático transnacional vinculados coa Cultura e o Patrimonio”, o proxecto do “Dual Pilgrim” acadou o segundo posto do xurado, ratificando así que o proxecto non só convenceu ao público senón tamén ao persoal técnico que valorou o traballo de Turismo de Santiago.

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