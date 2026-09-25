Sensoxenoma celebra en Santiago cinco anos investigando os efectos da música no organismo
O concerto experimental deste venres reunirá a Real Filharmonía e a Banda Municipal e permitirá recoller novas mostras biolóxicas de persoas voluntarias
Este venres, 25 de setembro, o proxecto Sensoxenoma, desenvolvido polos grupos de investigación GenPoB/GenViP do Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) e da Universidade de Santiago de Compostela (USC), conmemorará o seu quinto aniversario cunha nova edición do seu concerto experimental no Auditorio de Galicia. O encontro reunirá á Real Filharmonía de Galicia e a Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, baixo a dirección de Roberto Baltar, e contará coa participación do escritor e xornalista Martín Llade, Premio Ondas 2026 e presentador de Sinfonía da Mañá de Radio Clásica.
Como en edicións anteriores, o concerto será tamén un espazo de investigación aberto á cidadanía. Centos de persoas participarán como doantes de mostras biolóxicas, o que permitirá continuar estudando como responde o noso organismo ante a estimulación musical. Recolleranse mostras de sangue, saliva e bágoas antes e despois do concerto e monitorizarase a actividade electrodérmica mediante sensores específicos.
Sensoxenoma chega a este quinto aniversario convertido nunha plataforma de investigación que reuniu xa a máis de 5.000 participantes, máis de 1.500 doantes e máis de 20.000 mostras biolóxicas, coa colaboración de institucións científicas, culturais e sanitarias, asociacións de pacientes e centos de profesionais. Os últimos resultados do proxecto achegaron novas evidencias de que a música pode producir cambios medibles na nosa bioloxía, incluíndo respostas reproducibles na expresión de xenes e nas proteínas das bágoas. Estes achados abren novas preguntas sobre como se produce esta resposta, canto tempo pode manterse e que aplicacións podería ter no futuro.