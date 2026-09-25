A SELIC arranca este domingo en Santiago cunha lectura colectiva no Obradoiro
A décima edición do festival literario terá como fío condutor ‘Onde nacen os libros’ e desenvolverá actividades ata o 11 de outubro
A Semana do Libro de Compostela (SELIC) chega este ano á súa décima edición baixo o fío condutor ‘Onde nacen os libros’, unha proposta que convida a adentrarse no camiño do libro desde a idea inicial ata chegar ás mans das persoas lectoras.
O festival terá un prólogo festivo o domingo 27 de setembro coa lectura colectiva 'Compostela le no Obradoiro', amadriñada pola libreira Iria Beiroa e o libreiro Roi Rivera.
A apertura oficial será o 2 de outubro da man da benvida de Ana Romaní, día no que tamén botará a andar o "Gran Libro da SELIC", un proxecto colectivo con Árbore Azul que medrará coas achegas do público ao longo de todo o festival.
‘Compostela le no Obradoiro’
A praza do Obradoiro converterase este domingo a partir das 11.30 horas nun lugar de encontro, de palabra compartida e de convivencia veciñal, para poñer en valor a cultura, a lingua e os vínculos comunitarios nun espazo cun alto simbolismo.
Durante o acto, as persoas participantes están chamadas a ler e compartir lecturas tranquilamente, arrodeadas doutras persoas que fagan o mesmo. Esta iniciativa susténtase no convencemento de que un pobo unido na cultura e que ocupa os seus espazos con xestos cotiáns, afianza a súa identidade, coñece as identidades doutras e pon os alicerces cara un futuro máis sensible, gozoso e conectado na súa humanidade.
A Concellería de Capital Cultural convida a veciñanza a se achegar con cadeiras, almofadas, toallas ou manteis e con ganas de compartir as súas lecturas favoritas ao Obradoiro, onde lles darán a benvida Iria Beiroa e Roi Rivera, libreiras que acaban de tomar o relevo na libraría Aenea. Para participar só é preciso acudir cun libro e sentarse a lelo en silencio.
Grandes citas literarias
A escritora Sabina Urraca, unha das voces máis recoñecidas das letras e a edición no Estado, protagoniza un obradoiro de escritura e unha conversa con Emma Pedreira sobre o seu proceso creativo. A ela súmanse voces galegas como Adrián Noia (Premio SELIC 2025), Cecilia F. Santomé (XLIV Premio Blanco Amor) ou María Lado, que presenta a súa poesía reunida. A literatura infantil e xuvenil terá o seu momento coas tres últimas gañadoras do Premio Raíña Lupa —Rosa Aneiros, Érica Esmorís e Antía Yáñez—, galardón con vinte anos de traxectoria. O festival tamén homenaxeará a Begoña Caamaño e a Fran Pérez, Narf, dous nomes fundamentais da cultural galega recente.
O festival reforza este ano a súa dimensión lusófona: Henrique Marques Samyn reflexiona sobre a literatura negra brasileira e Rafaela S. Guido presenta ‘Perfeita’ en colaboración co Camões. A tradución literaria terá tamén o seu espazo propio coas lecturas drsmatizadas de Irmás Cartoné e cun faladoiro polos 15 anos de Hugin e Munin sobre o estado da tradución ao galego.
A escritora sevillana Greta García, revelación literaria coa súa novela 'Solo quería bailar', presenta xunto ao seu pai, o artista José Toro, o libro ilustrado ‘Muere, papá’, e dirixe con el o obradoiro "Fanzine familiar fatal" — unha proposta de autoficción sobre as relacións paterno-filiais, familiares, de amizade…
A editora Através trae á conversa os dilemas e retos que supón a turistificación co coloquio “Tourists, go home?” Brigitte Vasallo, referente do pensamento crítico e memoria colectiva, desenvolverá un obradoiro e unha conferencia performativa arredor do arquivo, o rexistro e o esquecemento.
Nesta mesma liña, Carlos Callón guía un paseo pola historia LGBT medieval e moderna de Compostela, e Zinthia Álvarez Palomino, marimo e María Reimóndez abordan o discurso colonial e racista na cultura galega — tres propostas que poñen o foco na lectura como eido para o desenvolvemento do pensamento crítico.
Programación familiar
O concerto de Palkolas ‘A Ramona pequena vai á Lúa’, a peza ‘Maxina’ sobre as propiedades das herbas, as sesións de solarigrafía guiadas por Eutropio Rodríguez e os paseos na compaña do personaxe itinerante Serafín Andante ofrecen unha programación pensada tamén para gozar das letras e dos libros en familia.
O festival pecha o 11 de outubro cunha sesión dj musical-literaria a cargo de djmisa e David Cortizo Conde, que conecta literatura e música feitas en galego.