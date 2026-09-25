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Santiago de Compostela

Santiago presentará al Arzobispado un plan para ordenar los accesos a la Catedral

Goretti Sanmartín avanza que Turismo abordará el documento con la institución eclesiástica en las próximas semanas

Agencias
25/09/2026 17:00
Interior de la Catedral de Santiago
El Concello de Santiago trabaja en un plan para gestionar los flujos de acceso a la Catedral ante las colas que se forman en su entorno
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado que en las "próximas semanas" se presentará al Arzobispado un plan para gestionar los flujos de acceso a la Catedral.

Este viernes la regidora compostelana ha sido preguntada acerca de la regulación de flujos en los accesos a la Catedral, tras reiterar este pasado jueves el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, la necesidad de tomar medidas para disminuir las colas alrededor de la basílica.

"Se podrían hacer muchas cosas, o, al menos, alguna", ironizó Lorenzo, argumentando que "hay diálogo, conversaciones y buena disposición" por todas las partes, pero "hay que pasar del análisis a la realidad". "Si no lo hacemos entre todos, es imposible avanzar", apostilló.

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En este contexto, la regidora local ha indicado a los medios de comunicación que la concejala de Turismo, Míriam Louzao, se reunirá en las "próximas semanas" con el Arzobispado para abordar esta cuestión.

"La propia edila de Turismo lleva trabajando desde hace tiempo --en esta cuestión-- y existe un plan que en la próxima reunión con el Arzobispado se va a tratar para poder desarrollarlo", ha precisado, indicando que será Louzao quien explique todos los detalles del mismo.

Goretti Sanmartín ha asegurado que el avance va a ser "claro y evidente" y van a ordenar los flujos, sabiendo que, como ya indicó Lorenzo, el templo tiene algunas dificultades por su aforo limitado y la imposibilidad de abrir otra puerta para permitir el acceso.

"Hay muchas cosas que tener en cuenta, y sabiendo todo eso, ya digo, existe un plan que la consejera dará cuenta (...) No pasarán muchas semanas antes de esa reunión", ha concluido.

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