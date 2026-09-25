Santiago acogerá en 2027 la reunión del Foro Consultivo Anual de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa

Catedral de Santiago Europa Press

La ciudad de Santiago de Compostela, será la sede de la próxima reunión del Foro Consultivo Anual de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, en octubre de 2027, según ha confirmado el Ministerio de Cultura.

La reunión coincidirá con el 40º aniversario del Programa de los Itinerarios Culturales y de la Declaración de Santiago de Compostela, documento fundacional que marcó el inicio de esta iniciativa europea en 1987. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau presentó este jueves, en la reunión de este año (que se celebra en Armenia) el Foro Consultivo 2027 que se tendrá lugar en la capital compostelana.

Según ha recordado el Ministerio, España ocupa desde 2023 un puesto entre los cinco países que integran el Bureau del Consejo de Dirección del Acuerdo Parcial Ampliado (APA) de los Itinerarios Culturales, así como la Presidencia de este órgano desde mayo de 2025 hasta mayo de 2027.

Los Itinerarios Culturales son un programa dirigido a fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y de la identidad europea a través del desarrollo de actividades transfronterizas, funcionando como un canal para el diálogo intercultural y la comprensión de la historia europea. Así, estos itinerarios son una invitación a descubrir el diverso patrimonio cultural europeo poniendo en práctica, para ello, los valores del Consejo de Europa: derechos humanos, diversidad cultural, diálogo intercultural e intercambios mutuos a través de las fronteras.

Estas rutas entre diferentes lugares abordan aspectos diversos de la cultura: desde la arquitectura y el paisaje hasta las influencias religiosas, desde la gastronomía y el patrimonio cultural inmaterial hasta las principales figuras del arte, la música y la literatura europea. El primer Itinerario Cultural certificado del Consejo de Europa fueron los Caminos de Santiago de Compostela.

Por su parte, el Foro Consultivo Anual es el principal espacio de encuentro, reflexión y evaluación dentro del Programa de los Itinerarios Culturales. Su organización corre a cargo de un país miembro del APA y del Consejo de Europa, a través del European Institute of Cultural Routes (EICR), órgano técnico del programa con sede en Luxemburgo, que trabaja en estrecha cooperación con el país anfitrión. Este Foro aborda las tendencias y retos en relación con los Itinerarios Culturales y facilita una plataforma para compartir experiencias, analizar el progreso alcanzado como resultado de la implantación de los proyectos, debatir sobre nuevas prácticas profesionales, el lanzamiento de nuevas iniciativas y el desarrollo de nuevas asociaciones.

España cuenta en la actualidad con 32 Itinerarios Culturales de un total de 52. La participación en esta iniciativa comenzó en 1987 con la certificación de los 'Caminos de Santiago de Compostela', constituyéndose como el documento fundacional de los mismos.

De esta forma, "el Camino de Santiago se ha convertido en el modelo de referencia de cooperación cultural transnacional para el Consejo de Europa".

Para ser reconocidos, los itinerarios deben representar los valores europeos y contar con la participación de, al menos, tres países europeos.