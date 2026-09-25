Sanmartín cuestiona el pacto de PP y PSOE sobre el gallego

Goretti Sanmartín valoró este viernes en Santiago el acuerdo alcanzado por PP y PSOE en el Parlamento sobre el gallego Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado que ve "un tanto extraño" el pacto sellado este jueves por el PP y el PSOE en el Parlamento sobre el gallego y ha lamentado que "no garantice que se progrese en la utilización de la lengua".

Preguntada por los medios acerca de una valoración acerca del acuerdo entre ambas formaciones políticas, la mandataria compostelana ha lamentado que es un pacto "que renuncia a avances importantísimos" que estaban previstos en el Plan Xeral de Normalización y que iban "mucho más allá" de lo que significa su utilización.

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"Lo que veo es, por decirlo suavemente, un tanto extraño que el Partido Socialista decida prácticamente --pactar-- sin hacer ningún cambio y sin posibilitar que haya un incremento importante de uso del gallego a nivel de la enseñanza", ha apuntado.

Igualmente, ha indicado que como responsable de la lengua en el Ayuntamiento de Santiago mirará y estudiará la "letra pequeña del acuerdo con calma", del que por el momento "solo conocen el anuncio y cuatro cuestiones".

"Mi valoración, por tanto, es negativa de este pacto", ha concluido la regidora local.