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Santiago de Compostela

Galicia avanza en la descentralización de los estudios de Medicina para ampliar la formación clínica

Gómez Caamaño destaca en Santiago la incorporación de la formación de quinto curso a un modelo que ya se aplica en sexto

Agencias
25/09/2026 15:30
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participó en la inauguración del II Congreso Internacional de Medicina Clínica en la Cidade da Cultura
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participó en la inauguración del II Congreso Internacional de Medicina Clínica en la Cidade da Cultura
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado que la descentralización de los estudios de Medicina abre "nuevos horizontes" para la formación de los futuros médicos en Galicia y, además, amplía sus oportunidades y los escenarios en los que adquirir conocimiento y experiencia.

El titular de la cartera sanitaria ha intervenido en la inauguración del Congreso Internacional de Medicina Clínica (II CIMEC), que organiza la Comunidad Médica en Formación (CoMeF) y que se celebra en la Cidade da Cultura.

El conselleiro ha explicado que este curso la Xunta ha dado un nuevo paso con la descentralización de la formación clínica de 5°, que se añade a la experiencia ya desarrollada en 6°, "aprovechando toda la capacidad docente de los profesionales y hospitales de la red sanitaria pública gallega".

Según Gómez Caamaño, ampliar los espacios de formación es también ampliar las oportunidades de los futuros médicos gallegos y "construir desde hoy una mejor sanidad para la Galicia de mañana".

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Integraciones de los institutos de investigación sanitaria 

En este foro, el conselleiro ha reivindicado también el "gran acierto" que supuso la integración, hace apenas dos años, de los institutos de investigación sanitaria de Galicia dentro del Sergas.

"Gracias a esta iniciativa, investigación y atención sanitaria han dejado de caminar por vías paralelas para formar parte de la misma familia, situando Galicia como un auténtico polo de innovación biomédica", ha destacado.

Para el conselleiro, disponer de un escenario propicio para la investigación biomédica "constituye un estímulo muy poderoso para los profesionales y una cantera de oportunidades para los pacientes".

En esta línea, Gómez Caamaño ha destacado la ampliación de forma continua de la oferta de la Consellería de Sanidade de formación sanitaria especializada. En concreto, las plazas MIR ofertadas en la comunidad baten un nuevo récord con 725 para el 2026-2027, lo que supone 43 más que el curso anterior y sitúan Galicia como la segunda que más creció de manera porcentual en España.

Así, ha incidido, el departamento blinda las especialidades deficitarias convocando la totalidad de las plazas acreditadas y aumenta de manera notable las posibilidades de que los médicos se especialicen en Galicia.

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