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Santiago de Compostela

Antiguos alumnos reclaman financiación pública para recuperar y reabrir el Colegio Mayor San Clemente

El manifiesto ‘Salvar San Clemente’ alerta del deterioro del edificio, cerrado desde hace más de cinco años por deficiencias estructurales

Agencias
25/09/2026 17:27
Antiguos alumnos del Colegio Mayor San Clemente dieron lectura este viernes al manifiesto ‘Salvar San Clemente’ ante el edificio universitario
Antiguos alumnos del Colegio Mayor San Clemente dieron lectura este viernes al manifiesto ‘Salvar San Clemente’ ante el edificio universitario
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Antiguos alumnos del Colegio Mayor San Clemente ha hecho público el manifiesto 'Salvar San Clemente' para exigir "soluciones inmediatas" y la financiación pública necesaria que permita recuperar y reabrir esta infraestructura universitaria de Santiago de Compostela, tras registrarse recientemente el derrumbe de parte de su fachada y de uno de sus balcones.

En el manifiesto, cuya lectura se ha llevado a cabo este viernes ante el Colegio Mayor, los promotores califican la recuperación del centro como una "emergencia social de primer orden" motivada por la "grave crisis de vivienda" en la ciudad, donde los precios de alquiler resultan "cada vez más inasequibles" para estudiantes y familias.

Según denuncian, mantener cerradas decenas de plazas públicas de alojamiento universitario supone una "contradicción inaceptable" que atenta contra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

El desprendimiento se produjo en la fachada de la residencia San Clemente orientada hacia la Avenida das Ciencias del Campus Sur

La USC da por controlado el desprendimiento registrado en la residencia universitaria San Clemente

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Además, han recordado que el Colegio Mayor permanece cerrado desde hace más de cinco años debido a "deficiencias estructurales e instalaciones obsoletas", sin que hasta el momento se hayan podido acometer las obras por falta de financiación.

Los firmantes han alertado de que la humedad y la vegetación continúan acelerando la "ruina silenciosa" de la edificación, y han incidido en que el reciente desprendimiento del balcón es la prueba de un "abandono prolongado".

Ante esta situación, el colectivo ha apelado directamente a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales para que aúnen esfuerzos y garanticen con las partidas presupuestarias necesarias para reanudar el plan de rehabilitación integral.

Durante la concentración, el profesor Julio González Díaz ha sido el encargado de leer el manifiesto en un acto que ha contado con el respaldo de la rectora, Rosa Crujeiras, y del vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, Planificación Económica e Infraestructuras, Roberto Bande.

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