Wizz Air abre una sucursal en España para respaldar sus operaciones en Santiago, Madrid y Valencia

Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago EFE

Wizz Air ha confirmado la apertura de una sucursal en España, un paso necesario para respaldar el inicio y funcionamiento de sus operaciones en Madrid, Valencia y Santiago de Compostela y que permitirá a la aerolínea contratar personal a nivel local mediante contratos de trabajo españoles.

La compañía ha explicado que una única sucursal dará cobertura a las tres ciudades y proporcionará el marco jurídico y administrativo necesario para el desarrollo de sus operaciones en el país.

La apertura de la sucursal era "imprescindible" para respaldar la puesta en marcha de sus nuevas bases en España y permitirá a la compañía seguir desarrollando su presencia en el mercado español, según ha confirmado Wizz Air a Europa Press.

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La aerolínea considera además que la contratación de tripulantes locales con contratos de trabajo locales demuestra su compromiso con España y facilitará el crecimiento de sus operaciones en el país.

La nueva estructura permitirá asimismo a Wizz Air continuar ampliando su presencia en España y dar soporte a sus planes de expansión y a la creación de empleo vinculado a sus operaciones.

Wizz Air anunció la apertura de sus primeras bases operativas en España el pasado mes de julio, en Madrid y Valencia, para noviembre, con cuatro aviones Airbus A321neo y un total de 50 rutas desde ambos aeropuertos, una expansión que supondrá un incremento de capacidad del 48% en Madrid y del 76% en Valencia y la creación de más de 150 empleos directos.

La base de Valencia empezará a operar el 2 de noviembre y la de Madrid un día después, con 23 rutas desde la capital valenciana y 27 desde Madrid, mientras que la compañía prevé además incorporar nuevas conexiones nacionales e internacionales e incrementar frecuencias en algunas rutas ya existentes.

Wizz Air opera en 16 aeropuertos españoles, con 151 rutas hacia 15 países, y ha transportado más de 15 millones de pasajeros en España durante sus 22 años de actividad.

Wizz Air anunció un recorte del 5% de su capacidad prevista para la segunda mitad de su ejercicio fiscal 2027, iniciado en marzo, debido al impacto de los precios del combustible y la volatilidad geopolítica, aunque los ingresos estivales superiores a lo esperado han llevado a la compañía a mantener estable su previsión de RASK o ingreso por asiento-kilómetro para el segundo trimestre respecto al año anterior.

Para 2030 la aerolínea prevé alcanzar unos ingresos de 10.000 millones de euros, operar una flota de 335 aviones de nueva generación y transportar 127 millones de pasajeros.