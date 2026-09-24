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Santiago de Compostela

A USC estrea en Santiago ‘Sons de Peto’, un ciclo de música en formatos reducidos

A programación comezará o 7 de outubro con Abril e incluirá un obradoiro de canto con Guadi Galego e un concerto de Laura LaMontagne

Redacción Santiago
24/09/2026 19:00
A Igrexa da Universidade acollerá os concertos e actividades da primeira edición de ‘Sons de Peto’
A Igrexa da Universidade acollerá os concertos e actividades da primeira edición de ‘Sons de Peto’
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A USC co apoio da Deputación da Coruña, pon en marcha ‘Sons de Peto’, un ciclo que levará á Igrexa da Universidade unha programación de formatos reducidos pensada para explorar outras maneiras de escoitar, compartir e vivir a música. O ciclo basearase en propostas acústicas e semiacústicas, cunha capacidade máis reducido do habitual e unha especial atención á relación entre as persoas creadoras e o público.

‘Sons de Peto’ convida artistas da escena galega a presentar os seus traballos desde perspectivas diferentes ás habituais e a experimentar con outros modos de interpretar e compartir as súas creacións. O resultado son propostas pensadas para favorecer unha escoita máis próxima e directa e para poñer en valor, ao mesmo tempo, a singularidade arquitectónica e acústica da Igrexa da Universidade.

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A primeira programación do ciclo inclúe o concerto de Abril, o mércores 7 de outubro ás 20.30 horas; o obradoiro de canto con Guadi Galego ‘Pélago. Contos oníricos’, o sábado 17 de outubro, de 10.30 a 14.00 horas; e o concerto de Laura LaMontagne ‘A vida fóra dos versos’, o mércores 11 de novembro ás 20.30 horas. O obradoiro de canto con Guadi Galego será de balde, con inscrición previa a través da web da USC, no apartado de Cultura, ata o 2 de outubro.

Con ‘Sons de Peto’, a USC amplía a súa programación cultural cun ciclo que aposta por escoitar a música desde máis preto, achegando artistas e público e permitindo descubrir os seus traballos en formatos diferentes aos habituais. A proposta busca así crear momentos de escoita máis próximos e íntimos.

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