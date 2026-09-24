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Santiago de Compostela

La UIE entrega este viernes en Santiago los títulos de Formación Ejecutiva a 81 personas

El acto reunirá a los participantes de seis programas y contará con Almudena Justo Martínez como madrina de la promoción

Agencias
24/09/2026 17:00
Sede institucional de la Universidad Intercontinental de la Empresa en Santiago
La ceremonia de entrega de títulos de Formación Ejecutiva de la UIE se celebrará este viernes en el Centro Obra Social Abanca de Santiago
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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebrará este viernes a las 18.30 horas la ceremonia de entrega de títulos de Formación Ejecutiva correspondientes al curso 2025-2026 en el Centro Obra Social Abanca de Santiago de Compostela, un acto en el que se reconocerá a un total de 81 personas.

En concreto, los graduados han finalizado sus estudios en diversas titulaciones: Executive Master in Business (EMB), Executive Master in International Business (MIB), Executive Master in Seafood Management y en los Executive Program en Dirección de Vendas, en Sostibilidade Empresarial y en Xestión e Desenvolvemento de Persoas.

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La madrina de la promoción será Almudena Justo Martínez, ingeniera, directora de Negocio de Supercomputación y Tecnologías Cuánticas de Fujitsu en Europa, representante de la firma en el World Economic Forum Quantum Network y experta externa de la Comisión Europea, según ha subrayado la UIE en una nota de prensa.

Durante la jornada, el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, ofrecerá una intervención dirigida a los alumnos titulada 'La sagrada capacidad humana de pensar y la fragilidad de perderla'. La representación institucional de la universidad se completará con la asistencia del secretario general, Pedro Otero; el vicesecretario general, José Luis Vilanova; la coordinadora general académica, Bettina Checchia; y el coordinador corporativo y responsable de Formación Ejecutiva, Javier Armada.

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