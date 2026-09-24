Santiago suspende su relación con Fly2Galicia hasta aclarar sus posibles vínculos con Israel

El Concello de Santiago comenzó a mantener contactos con Fly2Galicia en noviembre de 2025 a través de Aena para analizar su proyecto de nuevas conexiones aéreas Fly2Galicia

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha afirmado que el Ayuntamiento suspendió "toda relación" con Fly2Galicia, la marca comercial de una turoperadora que pretende instalarse en Lavacolla a partir de diciembre con vuelos chárter operados por la compañía FLYYO, "hasta aclarar" sus posibles vínculos con Israel.

Así lo ha señalado este jueves durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de Santiago, donde ha relatado que en noviembre de 2025 fue Aena quien trasladó al Ayuntamiento la propuesta de una empresa que "estaba sondeando" poner en marcha una nueva compañía que conectase Santiago con otros países.

"Aena es quien nos manda el contacto para que lo atendamos. Nosotros los contactamos y, como comprenderán, no le hacemos una auditoría previa. ¿O alguien cree que podemos hacerle una auditoría a cada una de las empresas del sector de turismo que nos contacta?", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que Aena "es suficiente aval" para que el Ayuntamiento tomase la decisión de "sentarse a hablar" con la empresa y ponerse a su disposición para ayudar o apoyar el arranque del proyecto.

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En concreto, Louzao ha explicado que ese "apoyo o ayuda" consistió en localizar proveedores locales que necesiten --hoteles, empresas de transporte-- y su asesoramiento sobre cuáles serían los mejores destinos y horarios.

"Quiero dejar claro, una vez más, que Turismo de Santiago no efectivizó y ni siquiera llegó a evaluar ninguna colaboración económica, contrato o relación administrativa formal con un proyecto emergente, con el que colaboramos, pero con el que fuimos precavidos y cautos por sus características peculiares", ha vuelto a subrayar.

Louzao ha relatado que en abril de este año, en el marco de unas jornadas de conectividad, se reunió presencialmente con dos personas promotoras del proyecto y con un directivo de Aena. En esa reunión, los promotores les trasladan que continuaban buscando la compañía que pondría los aviones y solicitaron a Turismo de Santiago contactos de empresas de autobuses.

Fue el 31 de julio cuando Fly2Galicia informó a Turismo de Santiago que había firmado con la compañía que proporcionaría los aviones --aunque no le dijeron cuál era-- y pidió organizar una presentación en la que se apoyase públicamente el proyecto. "Respondimos que como administración e institución no podemos salir a presentar un proyecto que no cuente con las mínimas garantías de viabilidad", ha continuado.

Así las cosas, Louzao ha afirmado que fue en agosto cuando conocieron que FLYOO sería la proveedora de Fly2Galicia y que, en el momento en el que se sugirió que pudiese haber algún vínculo de la compañía con Israel, "se suspendió toda la relación hasta aclarar lo sucedido". "Nuestra relación fue siempre con Fly2Galicia y nunca tuvimos contacto con FLYYO", ha asegurado.

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Louzao también ha hecho referencia al trabajo realizado por el gobierno municipal para mejorar la conectividad aérea y la competitividad del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que es "prioritario para el gobierno municipal". "Todo el equipo de Turismo de Santiago hace un gran esfuerzo en mejorar la situación de nuestro aeropuerto", ha remarcado.

"Una negligencia imperdonable"

La concejala no adscrita Mercedes Rosón ha criticado la alteración de la orden del día para que Louzao interviniese antes que una proposición sobre Fly2Galicia, que fue defendida después. Así, Rosón ha guardado silencio durante su tiempo de intervención a modo de protesta.

Durante su intervención, Rosón ha criticado la "demagogia" de Louzao al "intentar vender la teoría de que: nosotros solo pasábamos por allí". "Nos dicen que no hubo dinero público ni lo habrá. ¿De verdad creen que la ciudadanía es ingenua y que el tiempo del personal técnico de Incolsa no se paga con dinero público?", ha remarcado.

Rosón ha asegurado que lo sucedido con Fly2Glicia fue "una negligencia imperdonable" y ha lamentado que Santiago "protagonizó un ridículo internacional" que "daña gravemente el prestigio" del aeropuerto de la capital gallega "a las puertas del año santo.

Por su parte, el socialista Sindo Guinarte ha afirmado que "no hace falta" realizar ninguna auditoría a una empresa y que basta con buscar en Internet la solvencia de la compañía y del promotor, que tiene "denuncias judiciales y deudas, todavía impagadas".

En su turno, el líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al gobierno municipal por su actuación sobre el proyecto y se ha dirigido a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para preguntarle si avala la actuación de Míriam Louzao durante el proceso. "Si fue así, asuma usted esta crisis reputacional y, si se hicieron las cosas mal, tendrá que explicar cuáles son las consecuencias y quién va a asumir responsabilidades políticas", ha incidido Verea.