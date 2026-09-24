Santiago incorporará 15 nuevos policías locales a finales de octubre y alcanzará los 137 agentes

Los 15 nuevos agentes se incorporarán a finales de octubre a la unidad operativa de la Policía Local de Santiago

El concejal de Movilidade de Santiago, Xan Duro, ha anunciado que Santiago incorporará a finales de octubre a 15 nuevos agentes, que serán destinados a la unidad operativa, lo que situará a la capital gallega con una plantilla de 137 efectivos.

Así lo ha señalado este jueves en el pleno durante su respuesta a una proposición, presentada por el PP, que ha pedido al gobierno municipal garantizar los efectivos mínimos de la Policía Local. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y los no adscritos y con la abstención de los grupos del gobierno local --BNG y Compostela Aberta--.

El encargado de defender la proposición ha sido el líder del PP de Santiago, Borja Verea, que ha hecho referencia a una norma del Ayuntamiento de Santiago que establece que, durante los fines de semana de verano se establecen 12 efectivos en el turno de mañana, 12 en la de tarde y 11 en la noche.

"Este verano hubo turnos con solo seis policías locales para toda la ciudad. La mitad de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en Santiago", ha asegurado Borja Verea, que ha indicado que, además, hubo servicios en los que "no se garantizó" la presencia de un oficial.

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Ante esto, los populares han pedido saber "qué pasó" con la Policía Local y ha preguntado por qué hubo turnos con solo seis agentes, cuando la propia normativa del Ayuntamiento establece unos mínimos superiores, quién tomó la decisión y si la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sabía que estaba sucediendo esta situación.

Por su parte, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha señalado que, lo que sucede con la seguridad ciudadana, es que gobierno local está "paralizado por el negacionismo que dejó un vacío absoluto de gestión" y ha criticado que el PP construya un "relato alarmista, a golpe de titular".

Muíños ha apuntado que "existe un problema" que necesita una respuesta "integral, transversal y coordinada" entre varias instituciones, por lo que ha calificado la iniciativa del PP como "un parche" que "carga toda responsabilidad exclusivamente" en el gobierno municipal.

A renglón seguido, ha cargado contra la situación de Santiago y ha remarcado que decir que no pasa nada "es vivir en una realidad paralela" y, mientras la "calle se complica", la gestión interna de la Policía Local es "un absoluto descontrol".

"Incapacidad para cubrir los cuadros mínimos fijados por turnos, dejando turnos enteros con solo dos patrullas, agentes patrullado con dispositivo de comunicación interna estropeados y policías más veteranos teniendo que intervenir en situaciones críticas mientras actúan, a la vez, de tutores de los agentes en prácticas", ha lamentado Muíños, que ha remarcado que así "ni se cuida a los trabajadores ni se protege a los vecinos".

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Por su parte, la concejala del PSOE Marta Abal ha incidido en que los servicios mínimos "deben cumplirse" y "no se pueden normalizar situaciones, aunque sean puntuales, de incumplimiento". "Esto no puede producirse nunca, porque el personal de la Policía Local, con estos incumplimientos, está asumiendo un riesgo innecesario", ha señalado.

Asimismo, ha hecho referencia a que hubo turnos en los que "no se contó" con una estructura mínima de mando exigida. Esta cuestión, ha continuado, tiene "especial relevancia", teniendo en cuenta que hubo 15 nuevos efectivos que estuvieron en prácticas, y "no nos podemos permitir" efectivos en la calle "sin una presencia adecuada" de agentes de mano para las tareas de coordinación y supervisión.

Abal ha indicado que, "siendo conscientes" de que "probablemente se tarde mucho tiempo" en recuperar los efectivos necesarios, se debe "modificar la forma de trabajar". En este sentido, ha propuesto revisar la organización de los mandos en el fin de semana, analizar si la regulación actual de especial dedicación facilita, realmente, que los inspectores puedan cubrir bajas o necesidades puntuales de coordinación y estudiar la participación de los inspectores principales en la rotación de fines de semana.

"Mejorar la operatividad" de la policía local

Por su parte, el concejal de Movilidade de Santiago, Xan Duro, ha señalado que Santiago debería tener "200 agentes y tiene 123", lo que supone 50 menos que hace 20 años. De esta situación ha responsabilizado a la "Ley Montoro que impidió cubrir las jubilaciones y afecta a todas las ciudades".

Así, ha explicado que de los 123 efectivos de la Policía Local con los que cuenta la capital gallega, 10 están de baja laboral y 12 tienen una adaptación del puesto de trabajo por diversos motivos.

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En este sentido, ha explicado que la ratio "más usada" para dimensionar las policías locales suele ser de 1,8 policías por cada mil habitantes, que para Compostela "supondría 180 efectivos". Xan Duro ha puntualizado que el decreto de servicios mínimos, firmado por el anterior concejal responsable en 2022, estaba basado en una plantilla de 134 efectivos y, ahora, hay 12 menos.

"Esta situación genera, evidentemente, la necesidad de cubrir los servicios mediante la realización de horas extras voluntarias, ya que son servicios ordinarios", ha explicado, al tiempo que ha indicado que "no siempre" hay agentes dispuestos a hacer horas extras voluntarias.

Xan Duro ha puesto como ejemplo un caso sucedido en agosto. De los 50 policías que componen la sección operativa, ese mes, ocho estuvieron de baja laboral y 19 de ellos tuvieron un periodo vacacional de 15 días. "Esto para cubrir tres turnos", ha apuntado.

El concejal del ramo ha avanzado que a finales de octubre se incorporarán 15 nuevos policías que finalizaron de hacer las prácticas e irán destinados a la unidad operativa, lo que situará a la cuidad en 137 efectivos, de los 65 serán operativa. "La concejalía está haciendo todo lo posible, dentro del marco legal, para mejorar la operatividad de la Policía Local de Santiago", ha zanjado Xan Duro.