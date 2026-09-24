Santiago avanza no proxecto para reducir as inundacións nas Fontiñas con máis de 890.000 euros de investimento
O Concello realizará un estudo xeotécnico na Avenida de Lugo para comprobar o impacto da futura canalización sobre a liña ferroviaria
O proxecto de rehabilitación do colector de pluviais da Avenida de Lugo para a prevención de inundacións dá un paso cara á súa materialización coa realización, o vindeiro luns, dun estudo xeotécnico na zona para garantir que a intervención non terá efectos sobre a liña de tren A Coruña-Santiago.
Esta obra está incluída dentro do Plan de Actuación Integrado do Concello de Santiago para a transformación da zona norte, e supón un investimento de máis de 890.000 euros. Permitirá mitigar as inundacións no barrio das Fontiñas en momentos de intensas precipitacións, que se concentran na rotonda O Vieiro, debaixo da estrada SC-20. O caudal de auga que se concentra neste punto supera en ocasións a capacidade da rede existente.
O Concello analizou as distintas opcións técnicas para acometer esta situación, tendo en conta tres episodios de inundación ao longo de 2023 e 2024, e despois de realizar un estudo hidrólóxico de toda a área norte, optando pola construción dunha nova canalización, de maior capacidade, que discorrerá polo eixo da Avenida de Lugo.
O colector implantarase posteriormente pola zona verde adxacente á Avenida Gonzalo Torrente Ballester, atravesando a SC-20 e a vía de ferrocarril A Coruña-Santiago perpendicularmente a través dun microtúnel. No seguinte tramo, descenderá pola rúa do Catadoiro ata o tanque de tormentas próximo ao río Sar.
A realización deste estudo xeotécnico obrigará a cortar puntualmente o ramal de acceso á SC-20 desde a rotonda da Avenida de Lugo durante o luns 28 de setembro.