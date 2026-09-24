Santiago acorda conceder a Medalla de Ouro ao mérito deportivo a Borja Iglesias
A Corporación Municipal aproba por unanimidade recoñecer a traxectoria do futbolista compostelán e o seu vínculo coa cidade
A Corporación Municipal do Concello de Santiago de Compostela aprobou por unanimidade na sesión plenaria de setembro celebrada este xoves unha declaración institucional para a concesión da da Medalla de Ouro da cidade ao mérito deportivo ao futbolista compostelán Borja Iglesias, como recoñecemento á súa traxectoria deportiva, ao seu vínculo coa cidade e aos valores de superación, esforzo, compañeirismo, igualdade, diversidade e inclusión que representa.
O Pleno acordou así levar esta proposta á Comisión de Condecoracións e organizar, no marco da concesión desta distinción, un acto institucional de entrega da Medalla de Ouro, aberto á cidadanía, no Teatro Principal ou noutro espazo que, de acordo coa Corporación Municipal, se considere axeitado para a celebración do acto.
Despois da recepción institucional celebrada no Pazo de Raxoi o pasado 14 de setembro para render homenaxe ao primeiro xogador galego en gañar o Mundial de fútbol, o Concello de Santiago quere valorar coa Medalla de Ouro da cidade os méritos deportivos, sociais e humanos que representa Borja Iglesias.
Así mesmo, este xesto busca reivindicar o deporte como unha ferramenta de transformación social e como un instrumento fundamental para transmitir ás novas xeracións valores de convivencia, respecto e igualdade.