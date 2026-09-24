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Santiago de Compostela

Santiago acorda conceder a Medalla de Ouro ao mérito deportivo a Borja Iglesias

A Corporación Municipal aproba por unanimidade recoñecer a traxectoria do futbolista compostelán e o seu vínculo coa cidade

Redacción Santiago
24/09/2026 17:15
DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- El delantero español Borja Iglesias a su llegada al AT&T Stadium de Texas momentos antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, este lunes en Dallas. EFE/Mariscal
O Pleno de Santiago aprobou este xoves a proposta para conceder a Borja Iglesias a Medalla de Ouro ao mérito deportivo da cidade
EFE
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A Corporación Municipal do Concello de Santiago de Compostela aprobou por unanimidade na sesión plenaria de setembro celebrada este xoves unha declaración institucional para a concesión da da Medalla de Ouro da cidade ao mérito deportivo ao futbolista compostelán Borja Iglesias, como recoñecemento á súa traxectoria deportiva, ao seu vínculo coa cidade e aos valores de superación, esforzo, compañeirismo, igualdade, diversidade e inclusión que representa.

O Pleno acordou así levar esta proposta á Comisión de Condecoracións e organizar, no marco da concesión desta distinción, un acto institucional de entrega da Medalla de Ouro, aberto á cidadanía, no Teatro Principal ou noutro espazo que, de acordo coa Corporación Municipal, se considere axeitado para a celebración do acto.

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Despois da recepción institucional celebrada no Pazo de Raxoi o pasado 14 de setembro para render homenaxe ao primeiro xogador galego en gañar o Mundial de fútbol, o Concello de Santiago quere valorar coa Medalla de Ouro da cidade os méritos deportivos, sociais e humanos que representa Borja Iglesias.

Así mesmo, este xesto busca reivindicar o deporte como unha ferramenta de transformación social e como un instrumento fundamental para transmitir ás novas xeracións valores de convivencia, respecto e igualdade.

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