Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Máis de 400 ciclistas novos participarán este sábado na Mini-MTB Cidade de Santiago

A proba, que pecha o calendario galego da modalidade, disputarase nun circuíto de 2,35 quilómetros na contorna de San Lázaro

Redacción Santiago
24/09/2026 18:00
A Mini-MTB Cidade de Santiago celebrarase este sábado 26 de setembro na contorna do estadio Verónica Boquete de San Lázaro
A Mini-MTB Cidade de Santiago celebrarase este sábado 26 de setembro na contorna do estadio Verónica Boquete de San Lázaro
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A contorna do estadio municipal Verónica Boquete de San Lázaro acollerá na tarde deste sábado, 26 de setembro, a carreira de Mini-MTB "Cidade de Santiago" (Memorial Luis Neira Fontao). O evento está organizado polo Club Ciclista Compostelano-Muebles Compostela e conta co patrocinio do Concello de Santiago.

Nesta edición, o evento deportivo rende homenaxe a Luis Neira Fontao, finado en 2022, en recoñecemento ao seu labor como presidente do Club Ciclista Compostelano e á súa dedicación aos programas de formación ciclista para categorías inferiores da entidade.

A competición desta fin de semana supón a proba final do calendario galego de Mini-MTB. A organización espera a participación de máis de 400 ciclistas novos con licenza —56 deles pertencentes club organizador—, que competirán por acadar os mellores tempos no trazado.

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- El delantero español Borja Iglesias a su llegada al AT&T Stadium de Texas momentos antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, este lunes en Dallas. EFE/Mariscal

Santiago acorda conceder a Medalla de Ouro ao mérito deportivo a Borja Iglesias

Más información

Circuíto de 2,35 km

A carreira desenvólvese nun circuíto de 2.350 metros e os participantes deberán completar un número determinado de voltas segundo a súa categoría de idade. O deseño do percorrido modificouse para incluír obstáculos artificiais, o que dá lugar a tramos máis técnicos en comparación con edicións anteriores, especialmente para os ciclistas máis novos.

O evento comezará ás 14.30 horas e a cerimonia de entrega de trofeos está prevista para arredor das 20.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Villaverde, antes de una reunión del Consello de la Xunta

La Xunta licitará el martes las obras de 60 viviendas compartidas para jóvenes en Santiago
Agencias
rectorado usc

La USC crea una Cátedra de Memoria Democrática y prepara una estrategia para impulsar el uso responsable de la IA
Agencias
A Igrexa da Universidade acollerá os concertos e actividades da primeira edición de ‘Sons de Peto’

A USC estrea en Santiago ‘Sons de Peto’, un ciclo de música en formatos reducidos
redacción santiago
O novo colector permitirá aumentar a capacidade da rede de pluviais para reducir o risco de inundacións na zona das Fontiñas

Santiago avanza no proxecto para reducir as inundacións nas Fontiñas con máis de 890.000 euros de investimento
redacción santiago