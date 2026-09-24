La Xunta licitará el martes las obras de 60 viviendas compartidas para jóvenes en Santiago

Villaverde, antes de una reunión del Consello de la Xunta efe

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avanzado que el próximo martes, 29 de septiembre, la Xunta licitará las obras de 60 alojamientos compartidos para menores de 36 años en la rúa Xoán XXIII, en Santiago de Compostela.

Este jueves, acompañada por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, la responsable autonómica de Vivenda ha informado de esta nueva promoción, que saldrá a licitación por casi 7,3 millones de euros.

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En una intervención en la parcela, situada al lado de la biblioteca pública Ánxel Casal, Allegue ha subrayado que la apuesta del Gobierno autonómico por la capital gallega es "brutal", recordando que la próxima semana está previsto que entregue 24 viviendas en Lamas de Abade.

Tal y como ha detallado la conselleira, los alojamientos de Xoán XXIII incluyen, además de las viviendas individuales, espacios comunes como salas de trabajo, de servicios y de ocio. Se trata de una promoción formada por dos bloques de edificios independientes, uno de bajo y tres alturas y otro de bajo y cinco alturas, unidos por un espacio abierto central compartido por los residentes.

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De las 60 viviendas, 54 serán de un dormitorio y 6 de dos dormitorios y, además, serán exteriores, poniendo el foco en la eficiencia energética.

Las empresas interesadas, según ha explicado la conselleira, tendrán de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar las ofertas. "No descansaremos para facilitar el acceso a vivienda a todos los gallegos y especialmente a la juventud", ha concluido Martínez Allegue.