La Xunta licita por más de 85.000 euros el proyecto y dirección de obra de la mejora energética del Hospital Gil Casares

Gómez Caamaño visita la sala de neurorrehabilitación del Gil Casares

La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe de 85.721,43 euros, de la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de actuaciones de mejora energética en el Hospital Gil Casares del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

Tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa, esta contratación responde a la necesidad de cumplir con la normativa europea de descarbonización, reducir el impacto ambiental, optimizar el gasto en suministros y garantizar el confort de los usuarios del área de referencia.

Sanidade licita por máis de 12,8 millóns o contrato de mantemento do CHUS Más información

Así, la actuación de mejora prevé diversas medidas de eficiencia energética en el edificio, como el aislamiento de fachadas mediante SATE, la sustitución de ventanas y puertas exteriores por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios dobles, la renovación de las cubiertas, un nuevo sistema de iluminación LED y la instalación de bombas de calor.

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen hasta el próximo 14 de octubre para presentar sus ofertas.