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Santiago de Compostela

La Xunta licita por más de 85.000 euros el proyecto y dirección de obra de la mejora energética del Hospital Gil Casares

Ep
24/09/2026 13:10
Gómez Caamaño visita la sala de neurorrehabilitación del Gil Casares
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La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe de 85.721,43 euros, de la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de actuaciones de mejora energética en el Hospital Gil Casares del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

Tal y como ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa, esta contratación responde a la necesidad de cumplir con la normativa europea de descarbonización, reducir el impacto ambiental, optimizar el gasto en suministros y garantizar el confort de los usuarios del área de referencia.

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Así, la actuación de mejora prevé diversas medidas de eficiencia energética en el edificio, como el aislamiento de fachadas mediante SATE, la sustitución de ventanas y puertas exteriores por nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios dobles, la renovación de las cubiertas, un nuevo sistema de iluminación LED y la instalación de bombas de calor.

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen hasta el próximo 14 de octubre para presentar sus ofertas.

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