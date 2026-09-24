La USC crea una Cátedra de Memoria Democrática y prepara una estrategia para impulsar el uso responsable de la IA

Rectorado de la USC Archivo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) creará una Cátedra de Memoria Democrática y dará un paso en el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) impulsando una iniciativa que combina un reglamento de aplicación general con un plan de formación (Plan FIAR, Plan de Formación en Inteligencia Artificial Responsable) para la comunidad universitaria.

Este ha sido uno de los puntos abordados en la reunión del Consello de Goberno de la USC, en la que también se ha aprobado la creación de la citada cátedra con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En lo que respecta a la IA, la USC destaca que su propuesta la sitúa entre las iniciativas más completas y sistemáticas desarrolladas por las universidades españolas. Así, apunta que mientras buena parte de las instituciones cuenta con guías, recomendaciones, instrucciones o directrices centradas en ámbitos específicos, ella propone un marco normativo transversal acompañado de una estrategia institucional de formación, implantación, seguimiento y actualización.

Tanto el reglamento como el plan se aprobarán, después de ser debatido este viernes, en una próxima reunión con el Consello de Gobierno.

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Por su parte, los objetivos de la Cátedra serán desarrollar la cooperación entre la institución compostelana y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, proyectar actividades dentro y fuera de los campus universitarios para ensalzar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática y favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que afectan a la cultura cívica e histórica de la sociedad española.

Unidades docentes y grado de medicina

En la reunión, además, se ha dado el visto bueno al reglamento de funcionamiento de las unidades docentes del Grado en Medicina de la USC conforme a lo acordado en el convenio para la descentralización de la docencia.

Se crean así las unidades docentes de los hospitales universitarios CHUAC y CHUVI como encargadas de realizar la coordinación con los departamentos implicados en la docencia descentralizada del Grado en Medicina de la USC y con la Facultad de Medicina y Odontología de la USC.

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Según lo acordado, formará parte de las unidades docentes el profesorado que impartirá la docencia descentralizada: el profesorado con plaza vinculada y asociado de Ciencias de la Salud (PACS) perteneciente a la USC y a la universidad a la que esté vinculado el hospital (UDC en el caso del CHUAC y UVigo en el caso del CHUVI) y el resto del profesorado de la universidad local que tenía atribuida docencia en las materias que se vayan a impartir.

En el caso de que ese profesorado no sea suficiente, cada unidad docente deberá elevar una propuesta de nuevas plazas, que será convocada equitativamente por la USC (50%) y la universidad local (50%).