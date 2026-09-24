El Camino Portugués de la Costa supera en 2026 los peregrinos registrados en todo 2025

El Camino Portugués de la Costa ha registrado 90.000 peregrinos en lo que va de año, según los datos difundidos por la Xunta Xunta

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha celebrado este jueves el nuevo "registro histórico" del Camino Portugués de la Costa tras superar "todas las cifras de la serie" y alcanzar los 90.000 peregrinos en lo que va de año, más de los 89.503 contabilizados en todo el 2025.

"Nuestra ciudad se ha convertido en un punto de referencia para la cultura y la tradición del Camino, un factor que repercute económicamente en Vigo, tanto en la hostelería como en el comercio local", ha apuntado Ortiz.

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En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha destacado el hecho de que el 81% de los peregrinos sean extranjeros. "Estamos ante un fenómeno internacional que debemos cuidar y sigue siendo necesario que el alcalde, Abel Caballero, permita señalizar el trayecto por nuestras calles para que ningún visitante se pierda", ha apostillado la delegada.

Precisamente en cuanto a su procedencia, más de 17.000 caminantes eran españoles, mientras que más de 10.600 vinieron de Estados Unidos y 9.281, de Italia, entre otros muchos países.

"Los números son espectaculares, con jornadas en las que hay cerca de mil peregrinos alojados en Vigo, con lo que eso supone para los hoteles, la restauración y el comercio", ha insistido Ortiz.